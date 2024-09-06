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Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

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Hindistan'a ait Air Vistara uçağında korku dolu anlar yaşandı. Hindistan-Almanya seferini yapan yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı. Bomba imha uzmanları uçağa girerken, Erzurum hava sahası da uçuşlara kapatıldı.

Hindistan- Almanya seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a acil iniş yaptı.

HİNDİSTAN UÇAĞI ERZURUM'A ACİL İNİŞ YAPTI

Hindistanlı hava yolu şirketi Air Vistara uçağına Hindistan'dan Almanya'ya giderken, Türkiye hava sahası üzerinde bomba ihbarı yapıldı. Uçak acil olarak Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

BOMBA İMHA UZMANLARI UÇAKTA

Aprona yanaşan uçaktan yolcular tahliye edildi. Havalimanında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları, sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri havalimanına sevk edildi.

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

ERZURUM HAVA SAHASI UÇUŞLARA KAPATILDI

Bomba imha ekipleri uçağa girip kabin ve kargo bölümünde arama yaptı. Erzurum hava sahası da tedbir amaçlı uçuşlara kapatıldı.

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

ORDU VE TRABZON'UN ARDINDAN ERZURUM'A İNEBİLMİŞ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Havada bomba ihbarı yapınca Vistara Hava Yolu'na ait olan uçak ilk önce Ordu Havaalanı'na inmek istiyor. Fakat orada da bir tadilat çalışması olduğundan dolayı Trabzon'a yönlendiriyorlar. Orada da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı Erzurum'a inişlerini veriliyor."

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

UÇAKTA 247 YOLCU BULUNUYOR

600 kişi kapasiteli olan Uçakta 247 yolcu bulunuyor. Vistara Hava Yolları da acil inişe ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bombay- Frankfurt (BOM-FRA) sefer sayılı UK27 sefer sayılı uçuş, güvenlik nedeniyle Türkiye'ye (Erzurum havalimanı) yönlendirildi ve saat 17.05'te güvenli bir şekilde indi" denildi.

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

İşte bomba ihbarı yapılan uçaktan fotoğraflar:

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

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Yorumlar (2)

Hasan Turk:

Vatandaslik verin kalsinlsr

30
4
yanıtYanıtla
Gokhan Bilge:

Hindistan sokak lezzetleri ayağımıza geldi????

7
1
yanıtYanıtla
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