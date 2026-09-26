Türkiye Basın Federasyonu, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto etti

Türkiye Basın Federasyonu temsilcileri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı protesto etti, Filistin'de hayatını kaybeden gazetecileri andı.

İsrail Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen protestoda, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Burhan, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekerek, "Filistin unutulmayacak, Gazze unutulmayacak. Bu insanlık dramının gündemden düşmesine, dünyanın sessizliğe gömülmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Gazze'de yaşamını yitiren gazeteci sayısının ateşkes öncesinde 265 olduğunu belirten Burhan, ateşkes sonrasında bu sayının 276'ya ulaştığını söyledi.

Burhan, Netanyahu'nun Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarını kabul etmediklerini ve kınadıklarını belirtti.

İtirazlarının bir dine, millete veya inanca olmadığının altını çizen Burhan, "Sağduyulu Yahudi ve Musevilere de sesleniyoruz. İsrail'in soykırımcı Başbakanı Netanyahu'yu artık durdurun. Soykırımcı Başbakanı sağduyulu Yahudiler de devreye girerek durdurmalıdır. Bizim hiçbir dinle, hiçbir görüşle problemimiz yok." diye konuştu.

Burhan, şunları kaydetti:

"Bizim çağrımız düşmanlığa değil, adalete. Nefret söylemine değil, insanlığa. Sessizliğe değil, hakikate yöneliktir. Gazze unutulmayacak. Filistin unutulmayacak. Hayatını kaybeden çocuklar, kadınlar, gazeteciler unutulmayacak. Bizler 86 milyon Türk halkı olarak Filistinli mazlumların yanındayız. Filistinli mazlumlar Türkiye'den umut beklemektedir. Türkiye Devleti, iktidarı ve muhalefetiyle Gazze'ye sahip çıkmaktadır. Bu bizim için bir insanlık meselesidir."

Kaynak: AA