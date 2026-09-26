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Ankara'da Vekil Erdem'le yazışmalarda 5 milyon dolarlık iş takibi iddiası yer aldı

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Ankara'da Vekil Erdem'le yazışmalarda 5 milyon dolarlık iş takibi iddiası yer aldı
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Ankara'daki uyuşturucu-fuhuş soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan Birinci'nin dijital materyalinde, Milletvekili Erdem'le yazışmalar bulundu. Yazışmalarda Böcek lehine Adli Tıp sürecinde 5 milyon dolarlık iş takibi için ödeme iddiası ve iade görüşmeleri öne sürüldü.

Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4'üncü dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin dijital materyallerinde, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le yaptığı öne sürülen yazışmalar ortaya çıktı. Yazışmalarda, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık ödeme iddiasının yer aldığı, işin sonuçlandırılamaması üzerine ise paranın iadesi konusunda taraflar arasında görüşmeler yapıldığı öne sürüldü.

Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4'üncü dalgası kapsamında gözaltına alınan Arda Birinci'nin dijital materyalleri incelemeye alındı. İncelemelerde Birinci ile Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem arasında gerçekleştirildiği belirtilen yazışmaların da bulunduğu öğrenildi.

Yazışmalarda 5 milyon dolarlık "iş takibi" iddiası

Söz konusu yazışmalarda, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık ödeme yapıldığı iddiasının yer aldığı belirtildi. Yazışmalarda, söz konusu işin sonuçlandırılamadığı ve bunun üzerine ödendiği öne sürülen paranın geri verilmesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığı iddia edildi.

Kumar ve "fuhuş amaçlı" pazarlama içerikli yazışmalar

Birinci'nin dijital materyallerinde, kumar içerikli mesajların yanı sıra siyasetçi ve bürokratlara yönelik "fuhuş amaçlı" pazarlamalara ilişkin olduğu öne sürülen yazışmaların da bulunduğu belirtildi.

Ayhan Bora Kaplan ve Cengiz Haliç'le görüntüler

Dijital materyallerde ayrıca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan ile hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık avukat Cengiz Haliç'le Arda Birinci'nin samimi görüntülerinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında dijital materyallerde yer alan yazışma ve görüntülerin, soruşturma dosyası kapsamında incelendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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