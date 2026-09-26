Okyanusun ortasında inanılmaz tesadüf: Karşı gemide babası vardı

Denizci Rusheel Saran, çalıştığı gemiyle kuzeye doğru ilerlerken karşı yönden gelen büyük bir gemi fark etti. Seyir bilgilerini kontrol eden Saran, güneye giden gemide babasının bulunduğunu anlayınca şaşkınlık yaşadı. İkisi de denizci olan baba ve oğlun gemileri, okyanusun ortasında karşı karşıya geldi.

"UNUTULMAZ BİR AN"

Karşılaşma anını kaydeden Saran, yaşadıklarını "Milyarda bir ihtimal, iki kuşak denizci olan babamla beni okyanusun ortasında karşı karşıya getirdi. İki gemi, iki yolculuk ve unutulmaz bir an sözleriyle anlattı.

Babasının bu karşılaşmayı, uçsuz bucaksız denizde farklı yönlere giden bir baba ile oğlun birbirini bulması olarak tarif ettiğini söyleyen Saran, "Sonunda kendi rotanı çizersin ama sana yol bulmayı öğreten kişiyle birlikte yol almayı hiçbir zaman gerçekten bırakmazsın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com