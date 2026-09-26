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Şanlıurfa Ruha Mahallesi'nde iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

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Şanlıurfa Ruha Mahallesi'nde iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Ruha Mahallesi'nde aynı sokakta oturan Suriye uyruklu iki grup arasında akşam saatlerinde kavga çıktı. Kavgada taş, sopa, hortum ve terlikler kullanıldı, 2 kişi yaralandı; olay cep telefonu kamerasına yansıdı, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA'da aynı sokakta oturan iki grup arasında çıkan taş, sopa, hortum ve terliklerin kullanıldığı, 2 kişinin yaralandığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, akşam saatlerinde Ruha Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan Suriye uyruklu iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar birbirlerine taş, sopa, hortum ve terliklerle saldırdı. Kadın ve çocukların da karıştığı kavgayı gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kavgada 2 kişi yaralanırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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