YENİ Parti Malatya Milletvekili Ağbaba programda rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı

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Haber: Erdal Akbuğa

(MALATYA) - Katıldığı bir programda aniden rahatsızlanan YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Ağbaba, katıldığı bir program sırasında aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine Ağbaba ambulansla önce Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi'ne, ardından da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: ANKA