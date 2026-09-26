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Tutuklu Tera Yatırım Holding Başkanı Tezmen'in Düsseldorf'taki oteli görüntülendi

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Tutuklu Tera Yatırım Holding Başkanı Tezmen'in Düsseldorf'taki oteli görüntülendi
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Tutuklanan Tera Yatırım Holding Başkanı Emre Tezmen'in Düsseldorf'taki emlak projesi ve oteli görüntülendi. Projede 431 otel ve pansiyon odası ile 223 araçlık park yeri bulunuyor; Almanya'daki varlıklarının 200 milyon euro olduğu değerlendiriliyor.

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in Almanya'nın Düsseldorf kentinde yer alan emlak projesi ve oteli görüntülendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen milyarlık fon krizine ilişkin soruşturmada tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Northgate emlak projesi ve oteli görüntülendi. Yaklaşık 26 bin 700 metrekarelik alana sahip projede, 431 otel ve pansiyon odasının yanı sıra 223 araçlık park yeri bulunuyor. Tesiste, Tera Yatırım'a ait yatırım ve gayrimenkul yönetimi ofisleri de yer alıyor. Tezmen'in Almanya'daki varlıkları arasında Düsseldorf'ta başka bir otel daha ve Solingen kentinde 72 odalı bir otel projesinin de bulunduğu iddia edilirken, ülkedeki varlıklarının toplam değerinin 200 milyon euro olduğu değerlendiriliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Emre Tezmen 23 Eylül'de tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkin ile Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin de aynı gün sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince sorgularının ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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