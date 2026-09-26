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Çarpıcı iddia! Sarallar ve Şahinlerin MHP'deki görüşmesi başladı

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Çarpıcı iddia! Sarallar ve Şahinlerin MHP'deki görüşmesi başladı
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Türkiye’de uzun yıllardır aralarındaki husumetle bilinen Sarallar ve Şahinler cephesinde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Burhanettin Saral ile Sedat Şahin’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin makamında bir araya geldiği ve taraflar arasındaki gerilimin sona erdirilmesi için görüşme yaptığı öne sürüldü. Görüşmenin ardından kamuoyuna bir fotoğraf servis edileceği de iddialar arasında.

  • Gazeteci Timur Soykan'ın iddiasına göre, Sarallar cephesinden Burhanettin Saral ile Şahinler grubuyla anılan Sedat Şahin, MHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
  • İddiaya göre görüşme, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makamında gerçekleşiyor ve yıllardır süren Sarallar-Şahinler husumetinin sona erdirilmesi ele alınıyor.
  • Saral ailesi, geçtiğimiz günlerde Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı bir buluşmada bir araya geldi.

Yeraltı dünyasında uzun yıllardır devam eden Sarallar-Şahinler husumetine ilişkin Ankara’dan çarpıcı bir iddia geldi. İki tarafın önemli isimlerinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde bir araya geldiği ileri sürüldü.

BAHÇELİ'NİN MAKAMINDA BULUŞTUKLARI İDDİA EDİLDİ

Ortaya atılan iddiaya göre, Sarallar cephesinden Burhanettin Saral ile Şahinler grubuyla anılan Sedat Şahin, MHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Gazeteci Timur Soykan'ın iddiasına göre, görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin makamında gerçekleşiyor ve yıllardır süren husumetin sona erdirilmesi ele alınıyor. 

SARAL AİLESİ BİR ARAYA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Saral ailesi, Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı geniş kapsamlı bir buluşmada bir araya gelmişti. Tarihi Baştımar Ailesi Müzesi’nin bahçesinde düzenlenen yemekte aile bağlarının güçlendirilmesi, birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, programa Alaaddin Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da katılmıştı. Oktay Saral da buluşmanın ardından yaptığı açıklamada, bölgesel huzur ve ülke barışı vurgusu yapmıştı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Asuret degol ha yanlis anlamayin mafyayi baristiriyormis sundan memlekete dayda gelir diyende akil mantik aranirmi

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Mafyacı Hareket Partisi yazık zamanında verdiğim oylar haram olsun

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Haber YorumlarıORHAN GÜVEN:

YERALTI suç şebekelerini barıştırıyormuş hemde iktidar ortağı......

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