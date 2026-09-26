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81 il başkanı aynı isimde buluşacak iddiası! CHP’de gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nda

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81 il başkanı aynı isimde buluşacak iddiası! CHP’de gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nda
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CHP’de kongre ve kurultay takvimi işlemeye başlarken, parti içindeki genel başkanlık yarışına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 81 il başkanının Ankara’da yapılacak toplantıda ortak bir metne imza atarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel başkanlığa aday göstereceği öne sürüldü. Üye listelerinin 28 Ekim’de askıya çıkmasıyla hızlanacak süreçte mahalle delege seçimlerinin ardından ilçe ve il kongreleri yapılacak, büyük kurultayın tarihi ise 2027’nin ilk aylarında netleşecek.

CHP’de kurultay süreci hız kazanırken, gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa aday olup olmayacağına çevrildi. Parti kulislerine ilişkin ortaya atılan son iddia ise 81 il başkanının Kılıçdaroğlu için ortak hareket edeceği yönünde.

81 İL BAŞKANINDAN KILIÇDAROĞLU HAMLESİ İDDİASI

Gazeteci Mustafa Yavuz’un aktardığı kulis bilgisine göre, önümüzdeki 10-15 gün içerisinde Ankara’da il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantıda 81 il başkanının ortak bir metinle Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel başkan adayı göstereceği öne sürüldü.

ÜYE LİSTELERİ 28 EKİM’DE ASKIYA ÇIKACAK

CHP’nin açıkladığı resmi kongre takvimine göre süreç 10 Eylül’de başladı. Üye çizelgeleri 28 Ekim’de askıya çıkarılacak. Ardından 11 Kasım itibarıyla mahallelerde ilçe kongre delegelerinin seçimine geçilecek. Mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından 12 Aralık’ta ilçe kongreleri başlayacak. İlçe kongreleri sonrasında ise süreç il kongrelerine taşınacak.

İL KONGRELERİ 16 OCAK’TA BAŞLAYACAK

Partinin takviminde il kongreleri için başlangıç tarihi 16 Ocak 2027 olarak belirlendi. Tüm il ve ilçe kongrelerinin ise 14 Şubat 2027 itibarıyla tamamlanması planlanıyor. Bu aşamanın ardından CHP Parti Meclisi toplanarak büyük kurultayın kesin tarihini belirleyecek. Mevcut takvimin aksamadan işlemesi halinde büyük kurultayın 2027’nin ilkbahar aylarında yapılması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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