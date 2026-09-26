Bu fotoğrafın anlamı çok başka! Mbappe'nin Arda Güler'in formasına bakışına dikkat

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye ile Fransa'nın karşı karşıya geldiği UEFA Uluslar Ligi mücadelesinin ardından saha içindeki rekabet yerini Real Madridli futbolcuların dostluğuna bıraktı.

Arda Güler, Kylian Mbappe ve Eduardo Camavinga, karşılaşmanın ardından bir araya geldi. Üç futbolcunun bulunduğu karelerden biri ise özellikle dikkat çekti.

ARDA'NIN FORMASINI ELİNE ALDI

Kylian Mbappe'nin, Arda Güler'in 10 numaralı Türkiye formasını elinde tuttuğu an objektiflere yansıdı. Fotoğrafta Fransız yıldızın Arda Güler'in formasına doğru baktığı an, ortaya dikkat çekici bir görüntü çıkardı.

Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olan Mbappe'nin elinde bir Türk futbolcunun formasının bulunması, Arda Güler'in henüz genç yaşta ulaştığı noktayı gösteren özel karelerden biri olarak öne çıktı.

MAÇTA RAKİP, SONRASINDA YAN YANA

Arda Güler ile Mbappe, Real Madrid'de aynı forma için mücadele ederken Türkiye-Fransa karşılaşmasında bu kez birbirlerine rakip oldu.

Maçın ardından ise iki futbolcu Camavinga ile birlikte bir araya geldi. Ortaya çıkan kare, karşılaşmanın ardından akıllarda kalan görüntülerden biri oldu.