Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51'e yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Son kararlarla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Tutuklananlar arasında eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer aldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler ile yakınlarının mal varlıklarına da el konuldu.

Soruşturmanın son dalgasında Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik hakkında tutuklama kararı verildi.

İLK DALGA OPERASYONDA 19 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada savcılık ifadelerinin ardından Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal, Erkan Kilimci, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgün Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Sezai Bekgöz, Ahmet Özcan, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından 19 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, iki şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

ESKİ TCMB BAŞKAN YARDIMCISI DA TUTUKLANDI

Tutuklanan isimler arasında eski TCMB Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyor.

2016-2018 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yapan Kilimci, yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görev yapıyordu.

Kilimci'nin Tera'daki görevlerinden ayrıldığı, şirket tarafından tutuklama kararından günler önce KAP'a bildirilmişti. Açıklamada Kilimci'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Genel Müdürlük görevlerinden kendi isteğiyle ayrıldığı belirtilmişti.

TERA VE PUSULA YÖNETİCİLERİ DE TUTUKLU

Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile şirket yöneticilerinden Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk tutuklanmıştı.

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da tutuklanan isimler arasında yer almıştı.

Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı hakkında da tutuklama kararı verilmişti.

LÜKS ARAÇLAR, ÖZEL JETLER VE YATA EL KONULDU

Soruşturmanın mali boyutunda ise yüksek değerdeki mal varlıklarına yönelik tedbirler dikkat çekti.

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait olduğu belirlenen McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka 5 lüks araç hakkında el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu belirtilirken, söz konusu otomobillerin operasyondan kısa süre önce toplam 26 bin 280 lira satış bedeli gösterilerek devredildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca iki özel jet ile lüks yata da el konuldu. Jetlerin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi olduğu belirlendi.

455 BİNDEN FAZLA YATIRIMCIYI İLGİLENDİRİYOR

Soruşturmayla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun fonlara yönelik aldığı kararlar da yakından takip ediliyor.

SPK, tasfiye kararı verilen 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fonda 455 bin 758 yatırımcı bulunduğunu açıkladı.

Tasfiye sürecinde fonlardaki varlıkların nakde çevrilerek yatırımcılara ödeme yapılması hedefleniyor.

ALKİN KARDEŞLERİN İFADELERİ DOSYADA

Tutuklanan Tera Holding yöneticileri Kerem Alkin ile Emre Alkin'in savcılık ifadeleri de soruşturma dosyasına girdi.

Kerem Alkin, şirketin yatırım kararlarında yönetim kurulu başkanı, icradan sorumlu yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının rol aldığını söyledi. Şirketle ilgili kararların ise Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile üst düzey yöneticiler tarafından alındığını belirtti.

Emre Alkin ise hisse senedi yatırım kararlarına ilişkin bilgisinin bulunmadığını, şirketlerin alım ve satımına yönelik görüşmeleri Emre Tezmen'in yürüttüğünü ifade etti. Alkin ayrıca Temmuz 2026'da Tera Portföy Yönetim AŞ'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğunu söyledi.

SORUŞTURMA EYLÜL AYINDA HIZ KAZANDI

Fon ve pay piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin soruşturma eylül ayının ortasında genişledi.

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın 15 Eylül'de tutuklanmasının ardından farklı şirketlerin yöneticilerine yönelik yeni operasyonlar düzenlendi.

SPK da 17 Eylül'de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören fonlarının alım-satımını durdurdu ve 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı.

Kurul aynı süreçte bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken, ilgili isimlere işlem yasağı getirdi.

Soruşturma kapsamında operasyonların, mali incelemelerin ve şüphelilere ait para ve mal varlığı hareketlerine yönelik araştırmaların devam ettiği belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com