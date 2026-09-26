Haberler

Kanada'da 9 Müslüman okuluna tehdit e-postası gönderildi, polis soruşturma başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada'da Müslüman Birliğine ait 9 okula, Müslümanların katledileceği ve ülkenin İslam'dan arındırılacağı tehdidini içeren e-posta gönderildi. Olayın ardından eyalet polislerinin nefret suçları birimleri soruşturma başlatırken, okullar özel güvenlik görevlileri tuttu.

Kanada'da bazı Müslüman okullarına tehdit mesajı içeren e-posta gönderilmesinin ardından, polis soruşturma başlattı.

Kanada yerel basınında yer alan haberlere göre, Kanada Müslüman Birliğine (MAC) ait 9 okula Müslümanların "katledileceği" yönünde tehdit mesajı içeren bir e-posta gönderildi.

"Citizen Vigilante (Vatandaş Kahramanı)" imzasıyla gönderilen e-postada, Müslümanların "katledileceği" tehdidinde bulunuldu ve Kanada'nın "İslam'dan arındırılacağı" ifadesine yer verildi.

MAC Sözcüsü Nabil Sultan, aynı isimsiz e-postanın 24 saat içinde Ontario, Britanya Kolumbiyası ve Quebec eyaletlerindeki okullara gönderildiğini belirterek tehditlerin ardından öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla özel güvenlik görevlileri tuttuklarını kaydetti.

Eyaletlerdeki bölge polisleri ise nefret suçları birimlerinin olaya ilişkin soruşturma başlattığını ifade etti.

Ontario polisi, İslami kurumlara yönelik "nefret saikiyle tehditler" içeren mektuptan haberdar olduklarını ve camiler ile okulların çevresindeki devriyeleri artırdıklarını bildirdi.

Ottawa polisi ise tehdit mesajlarının ulaştığı noktalarda polis sayısının artırıldığını ancak henüz "belirli veya yakın bir tehdide" ilişkin bulgu olmadığını kaydetti.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Gary Anandasangaree, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Her çocuk güvenli bir ortamda öğrenim görmeyi hak eder ve her aile, çocuğunu okula gönderirken kendini güvende hissetmeyi hak eder. Bu tehditler kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada İstatistik Kurumunun verilerine göre, ülkede polise bildirilen Müslümanlara yönelik nefret suçlarının sayısı 2020-2024 yıllarında yüzde 170'ten fazla arttı.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Ömer Koç'tan İsrail'e destek veren Batı'ya sert tepki: Çok vahim sonuçları olacak

Ömer Koç'tan Batı'ya tarihi eleştiri: Bunun çok vahim sonuçları olacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı

SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
Tera'nın gizemli 11 yatırımcısı belli oldu! İşte o isimler ve pay oranları

Gizemli 11 yatırımcı belli oldu! İşte o isimler ve pay oranları...
Almanya'da sığınma merkezinde dehşet: Türk kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Korktuğu başına geldi: Sığınma evinde, ayrı yaşadığı eşi katletti!
Aydın'da ölümlü kaza sonrası adliye önünde gerginlik: Ne yapmış bu adam, hasta mısınız?

Çarptığı kadının ölümüne neden oldu! Babası gazetecilere saydırdı
A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya tek golle kaybetti

Çok istedik ama olmadı! Millilerimiz Fransa'ya mağlup
Gazeteci Ali Tarakcı evinden böyle alındı: İşte gece operasyonunun görüntüleri

Ali Tarakcı evinden böyle alındı: İşte gece operasyonunun görüntüleri
Rakiplerimiz İtalya ve Belçika karşılaştı! İşte kazanan

Rakiplerimiz İtalya ve Belçika karşılaştı! İşte kazanan