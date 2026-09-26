Kanada'da 9 Müslüman okuluna tehdit e-postası gönderildi, polis soruşturma başlattı

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Kanada'da bazı Müslüman okullarına tehdit mesajı içeren e-posta gönderilmesinin ardından, polis soruşturma başlattı.

Kanada yerel basınında yer alan haberlere göre, Kanada Müslüman Birliğine (MAC) ait 9 okula Müslümanların "katledileceği" yönünde tehdit mesajı içeren bir e-posta gönderildi.

"Citizen Vigilante (Vatandaş Kahramanı)" imzasıyla gönderilen e-postada, Müslümanların "katledileceği" tehdidinde bulunuldu ve Kanada'nın "İslam'dan arındırılacağı" ifadesine yer verildi.

MAC Sözcüsü Nabil Sultan, aynı isimsiz e-postanın 24 saat içinde Ontario, Britanya Kolumbiyası ve Quebec eyaletlerindeki okullara gönderildiğini belirterek tehditlerin ardından öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla özel güvenlik görevlileri tuttuklarını kaydetti.

Eyaletlerdeki bölge polisleri ise nefret suçları birimlerinin olaya ilişkin soruşturma başlattığını ifade etti.

Ontario polisi, İslami kurumlara yönelik "nefret saikiyle tehditler" içeren mektuptan haberdar olduklarını ve camiler ile okulların çevresindeki devriyeleri artırdıklarını bildirdi.

Ottawa polisi ise tehdit mesajlarının ulaştığı noktalarda polis sayısının artırıldığını ancak henüz "belirli veya yakın bir tehdide" ilişkin bulgu olmadığını kaydetti.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Gary Anandasangaree, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Her çocuk güvenli bir ortamda öğrenim görmeyi hak eder ve her aile, çocuğunu okula gönderirken kendini güvende hissetmeyi hak eder. Bu tehditler kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada İstatistik Kurumunun verilerine göre, ülkede polise bildirilen Müslümanlara yönelik nefret suçlarının sayısı 2020-2024 yıllarında yüzde 170'ten fazla arttı.

Kaynak: AA