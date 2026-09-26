Ehliyet sınavındaki adaya 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü çarptı! Kırıkkale'de 4 yaralı

Ehliyet sınavındaki adaya 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü çarptı! Kırıkkale'de 4 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de sürücü belgesi olmayan 14 yaşındaki Y.B.'nin kullandığı otomobil, Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda ehliyet sınavına giren aday sürücü E.Ş.'nin aracıyla çarpıştı. Kazada aday sürücü ile aynı araçtaki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 14 yaşındaki çocuğun kullandığı aracın sahibine 40 bin lira para cezası kesildi.
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
EHLİYET SINAVINDAKİ ARACA ÇARPTI
Y.B. (14) idaresindeki 06 NK 879 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda, ehliyet sınavına giren aday sürücü E.Ş'nin kullandığı 71 ADV 010 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, aday sürücü ile aynı otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.
ARAÇ SAHİBİNE 40 BİN LİRA CEZA
Öte yandan, Y.B'nin sürücü belgesiz kullandığı aracın sahibine 40 bin lira ceza kesildi.
Kaynak: AA