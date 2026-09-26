Mbappe'den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı

Mbappe'den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye-Fransa karşılaşmasının ardından Kylian Mbappe'den Real Madrid'deki takım arkadaşı Arda Güler'e dikkat çeken bir mesaj geldi. Fransız yıldız, Arda ile sohbet ettiği fotoğrafı "Habibi" notuyla paylaştı.
- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.
- Kylian Mbappe, Fransa'yı 54. dakikada öne geçiren golü kaydetti ve sakatlığı nedeniyle 59. dakikada oyundan çıktı.
- Arda Güler karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Kocaeli Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından Real Madrid'de aynı formayı giyen Arda Güler ile Kylian Mbappe arasındaki dostluk öne çıktı.
MBAPPE'DEN ARDA'YA "HABİBİ"
Kylian Mbappe, maçın ardından Arda Güler ile sohbet ettiği sırada çekilen bir fotoğrafı hesabından paylaştı. Fransız yıldız, fotoğrafın üzerine "Habibi" notunu ekledi. Mbappe'nin Arda'ya yönelik samimi hitabı dikkat çekti.
CAMAVINGA DA KAREDE
Mbappe, Real Madrid'den takım arkadaşları Arda Güler ve Eduardo Camavinga'nın birlikte bulunduğu başka bir kareye de yer verdi. Fransa Milli Takımı da üç futbolcunun karşılaşma sonrasında bir araya geldiği görüntüleri "Önce dostluk" notuyla paylaştı.
BU KEZ RAKİP OLDULAR
Real Madrid'de takım arkadaşı olan Arda Güler ve Kylian Mbappe, bu kez milli formalarla birbirlerine rakip oldu. Arda Güler karşılaşmada 90 dakika görev yaparken Mbappe, 54. dakikada Fransa'yı öne geçiren golü kaydetti. Fransız yıldız, yaşadığı sakatlık nedeniyle 59. dakikada oyundan çıktı.