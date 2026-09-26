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Korkulan oldu! İsrail'in rakibi maça çıkmıyor

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Korkulan oldu! İsrail'in rakibi maça çıkmıyor
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İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nda İsrail maçı öncesi kriz çıktı. İrlandalı futbolcular karşılaşmaya çıkmak istemezken milli oyuncu Jason Knight, “Bu maçın oynanmaması gerektiğini düşünüyorum” diyerek tavrını açıkça ortaya koydu. Takımın İsrail karşılaşması öncesinde ortak bir karar almak için görüşeceği belirtildi.

  • İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup karşılaşması 27 Eylül Pazar günü Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı'nda oynanacak.
  • İrlandalı orta saha oyuncusu Jason Knight, İsrail karşılaşmalarının oynanmaması gerektiğini açıkça dile getiren ilk milli futbolcu oldu.
  • İrlanda Cumhuriyeti gruptaki ilk maçında Kosova'ya deplasmanda 1-0 mağlup olurken, İsrail Avusturya'ya 3-1 yenildi.

İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail arasında oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup karşılaşması öncesinde futbolun önüne geçen bir tartışma yaşanıyor.

İki takımın 27 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelmesi planlanıyor. İsrail'in ev sahibi olduğu mücadele güvenlik nedeniyle İsrail'de değil, Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı'nda oynanacak. 

İRLANDA CEPHESİNDE RAHATSIZLIK

İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson daha önce kadrodaki oyuncularla İsrail karşılaşmaları hakkında tek tek konuştuğunu açıklamıştı. Hallgrimsson, takım içerisinde farklı görüşler bulunduğunu ancak futbolcuların karşılaşmaların oynanması konusunda rahat hissetmediğini belirtmişti. 

Tartışma daha sonra farklı bir boyuta taşındı. İrlandalı orta saha oyuncusu Jason Knight, İsrail karşılaşmalarının oynanmaması gerektiğini açıkça dile getiren ilk milli futbolcu oldu. 

HALLGRIMSSON'DAN ÇOK KONUŞULAN SÖZLER

İrlanda'nın İzlandalı teknik direktörü Hallgrimsson da geçtiğimiz günlerde İsrail maçlarıyla ilgili açıklamasıyla tartışmanın merkezine yerleşmişti.

Hallgrimsson, “Soykırımla birlikte oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le birlikte oynamıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. İsrail Futbol Federasyonu ise Hallgrimsson'un sözlerine sert tepki gösterdi. İrlanda Futbol Federasyonu daha önce UEFA'dan İsrail'in turnuvadan çıkarılmasını talep etmiş ancak bu girişim sonuç vermemişti. 

İKİ TAKIM DA PUANSIZ

İrlanda Cumhuriyeti, gruptaki ilk karşılaşmasında Kosova'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. İsrail ise Avusturya karşısında sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Mevcut programa göre İsrail-İrlanda Cumhuriyeti karşılaşması 27 Eylül Pazar günü Debrecen'de oynanacak. İki ekip 4 Ekim'de bu kez Sırbistan'ın Backa Topola kentinde yeniden karşılaşacak. 

Kaynak: Haberler.com
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