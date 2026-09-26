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Atina Plaka'da patlamada yıkılan binanın enkazından 1 kişinin cesedi çıkarıldı

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Atina'nın Plaka semtinde dün meydana gelen patlamada yıkılan binanın enkazından 1 kişinin cesedi çıkarıldı. Enkazda 3'ü ABD'li turist olmak üzere 5 kişinin daha bulunduğu tahmin edilirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor ve patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün bir binada gerçekleşen patlama sonucu yıkılan binanın enkazından 1 kişinin cesedine ulaşılırken, 5 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, arama kurtarma ekipleri Atina'nın tarihi ve turistik merkezlerinden Plaka semtindeki enkazdan 1 kadın cesedi çıkardı.

İlk edinilen bilgilere göre, ceset Atina'ya tatile gelen ve yıkılan binanın dairelerinden birini ailesiyle birlikte kısa süreliğine kiralayan ABD'li bir kadına ait.

Enkazda 3'ü ABD'li turist, 5 kişinin daha bulunduğu tahmin edilirken, arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Patlamanın sebebi ise henüz bulunamadı.

Plaka'daki bir binada dün sabah saatlerinde patlama meydana gelmiş, bina yıkılmıştı. Binanın her iki yanındaki iki binada da ciddi hasar meydana gelmişti.

Patlama sırasında, aracıyla olay yerinden geçen bir kişi hafif yaralanmış, itfaiye ekipleri hasar gören yan binadan da iki kadını çıkarmıştı.

Kaynak: AA
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