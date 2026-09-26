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İran'ın Hürmüz için 7 günlük teklifine Trump'tan net yanıt

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İran'ın Hürmüz için 7 günlük teklifine Trump'tan net yanıt
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Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için İran'ın Katar aracılığıyla ABD'ye sunduğu 7 günlük plana Trump'tan yanıt geldi. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Ateşkes teklifini reddediyorum" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için arabulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük "kesin" bir plan sunduklarını belirterek, kararın Washington'a ait olduğunu söyledi. Uluslararası petrol piyasalarının merakla beklediği yanıt ise geldi.

TRUMP, İRAN'IN HÜRMÜZ TEKLİFİNİ REDDETTİ

ABD Başkanı Donald Trump çok kısa ve net bir açıklama yaptı. Trump, "Ateşkes teklifini reddediyorum" ifadelerini kullandı.

İRAN'IN TEKLİFİNİN DETAYLARI

Öte yandan Erakçi teklifin detaylarını şu şekilde açıkladı: “İran, Katar aracılığıyla ABD’ye 7 günlük kesin bir plan sundu. Gerekli koşullar sağlanırsa Boğaz yeniden açılabilir, normal deniz seyrüseferi 7 gün içinde başlayabilir. Şimdi karar ABD’nin önünde. İran, tehdit ve zorlamayı kabul etmeyecektir.” diye konuştu.

Erakçi, ABD'nin söz konusu kararı alması ve yaklaşık 4-5 gün sürebilecek koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 6. gün açılabileceğini, 7. gün ise görüşmelerin başlayabileceğini belirterek, Washington'a sunulan plandaki koşulların yeni olmadığını ve tamamının taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptında yer aldığını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı, ABD’nin "gerekli ciddiyeti göstermesi" durumunda Boğaz'ın açılabileceğini vurguladı.

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