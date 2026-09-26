Gaziantep beyranı TasteAtlas'ta çorba dalında 2'nci seçildi, ustalar yemek istiyor

GAZİANTEP'te yöresel lezzetlerin başında gelen beyran, uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas'ın 'Dünyanın En İyi 100 Çorbası' kategorisinde en iyi 2'nci lezzeti seçildi. Beyran ustaları ise içerisinde yaklaşık 180 gram kemikli et bulunan ve hazırlanması 12 saat süren lezzetin çorba değil, yemek olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Beyran çorba değil yemek kategorisinde değerlendirilip dünyanın en iyi yemeği seçilmesini bekliyoruz" çağrısında bulundu.

Gaziantep'in meşhur lezzetlerinden 'beyran', kış aylarında vatandaşların sabah kahvaltısının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İçinde, kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatların yer aldığı beyran özellikle sabah erken saatlerde tüketiliyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan 'beyran', kış aylarında soğuk algınlığına iyi geldiği için tüketilerek, daha çok ilgi görürken, hazırlanışı yaklaşık 12 saat sürüyor.

Beyran işletmecisi Ahmet Çadır, TasteAtlas tarafından çorba kategorisinde dünyanın en iyi 2'nci lezzeti seçilen beyranın Gaziantep'te yemek olarak tüketildiğini söyledi. Beyranın hazırlanması için uzun saatler emek harcandığını belirten Çadır, "Beyran kuzunun boyun ve kürek etinden olur ve 12 saat pişer. İçerisinde ilik suyu, et suyu, pirinç ve yaklaşık 180 gram kemikli et bulunuyor. Biz Gaziantep'te beyranı yemek olarak tüketiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde 12 saat emek verilen başka bir yemek de tanımıyorum" dedi.

'BİRİNCİLİĞİ YEMEK KATEGORİSİNDE İSTİYORUZ'

Çadır, beyranın çorba kategorisinde değerlendirilmesinin kendilerini memnun etmekle birlikte, lezzetin asıl yerinin yemek kategorisi olduğunu söyledi. Verilen emeklerin karşılığının alınması için beyranın yemek kategorisinde değerlendirilmesine dikkat çeken Çadır, "TasteAtlas'ta beyranımız çorba kategorisinde ikinci seçildi. Bizler Gaziantep'te beyranı yemek olarak tüketiyoruz. İçerisinde kemikli olarak 180 gram et olan, 12 saat emek verilen bir yemek. Beyran çorba kategorisinde değil, yemek kategorisinde değerlendirilip birinci sıraya seçilirse verdiğimiz emeklerin karşılığı olarak daha çok sevineceğiz" diye konuştu.

'ÇORBA DEĞİL, YEMEK'

Gaziantep'e gelen ziyaretçilerin beyranı ilk gördüklerinde sulu yapısı nedeniyle çorba zannettiğini söyleyen Çadır, "Şehrimize gelip beyran isteyenler ilk önce sulu gördüğü için çorba sanıyor. Bir beyran çorbası alabilir miyiz diyorlar. Biz de bunun bir yemek olduğunu anlatıyoruz. İçerisinde 180 gram et var ve 12 saat emek veriyoruz. Buna çorba demeyin diyoruz. Yabancı müşterilerimiz beyranı tattıktan sonra da kararımızın doğru olduğunu söylüyorlar. Beyran çorba değil bir yemektir. Dünyanın her tarafından gelip beyranımızı yiyip giden misafirlerimiz var. Hava yoluyla gelip beyran yiyip geri giden müşterilerimiz var. Gaziantep bu işi çok iyi yapıyor. Biz de 3 kuşaktır Gazianteplilere ve dışarıdan gelen misafirlerimize hizmet veriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı