Tutmasalar vuracaktı! Lukaku'nun delirdiği anlar

Tutmasalar vuracaktı! Lukaku'nun delirdiği anlarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'nın İtalya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın son bölümünde tansiyon yükseldi. Fenerbahçeli Romelu Lukaku ile Gianluigi Donnarumma arasında başlayan sözlü tartışma maç sonunda da devam etti. İki yıldız kafa kafaya gelirken hakemler ve futbolcular araya girdi.
- UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya ile Belçika arasında oynanan maçı Belçika 2-0 kazandı.
- Maçın 84. dakikasında oyuna giren Romelu Lukaku ile İtalya kalecisi Gianluigi Donnarumma arasında sözlü tartışma yaşandı; Lukaku eliyle 'sus' işareti yaptı, Donnarumma parmak sallayarak karşılık verdi.
- Maçın bitiş düdüğüyle iki futbolcu kafa kafaya geldi, hakemler ve takım arkadaşları araya girerek olayı ayırdı; her iki oyuncu da sarı kart gördü.
UEFA Uluslar A Ligi'nde A Milli Takım ile aynı grupta yer alan İtalya ve Belçika karşı karşıya geldi. Belçika'nın 2-0 kazandığı mücadele, son dakikalarda yaşanan gerginlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın 84. dakikasında oyuna dahil olan Fenerbahçeli Romelu Lukaku ile İtalya'nın kalecisi Gianluigi Donnarumma arasında tansiyon yükseldi.
LUKAKU'DAN "SUS" İŞARETİ
İki yıldız arasında ilk olarak sözlü tartışma yaşandı. Gerilimin yükselmesi üzerine Lukaku, Donnarumma'ya dönerek eliyle "sus" işareti yaptı.
Donnarumma ise bu harekete parmak sallayarak karşılık verdi ve Lukaku'nun üzerine doğru yürüdü. İkili arasındaki gerginlik saha içerisinde daha fazla büyümeden sona erdi.
BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE ORTALIK KARIŞTI
Ancak iki futbolcu arasındaki hesaplaşma maçın bitiş düdüğüyle yeniden başladı. Lukaku, yaşananları hakeme anlatmaya çalıştığı sırada Donnarumma bir kez daha Belçikalı futbolcunun üzerine yürüdü. Lukaku'nun da Donnarumma'ya doğru hareket etmesiyle tansiyon bir anda yükseldi.
KAFA KAFAYA GELDİLER
İki yıldız futbolcu kafa kafaya gelirken, hakemler ve takım arkadaşları hemen araya girdi. Tarafların birbirinden uzaklaştırılmasıyla olayın daha fazla büyümesinin önüne geçildi.
Yaşananlar sırasında Lukaku'nun Donnarumma'nın tepkisine gülerek karşılık vermesi de dikkat çekti. Gerilimin ardından iki futbolcu da sarı kart gördü.
İşte o anlardan kareler;