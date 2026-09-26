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Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor

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Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
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Türkiye-Fransa maçında sakatlanan Kylian Mbappe'nin yanına giden Arda Güler'in takım arkadaşına gösterdiği yakın ilgi İspanyol basınının dikkatinden kaçmadı. AS, milli futbolcunun Mbappe'nin durumundan dolayı oldukça endişeli göründüğünü yazdı.

  • A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'ya Kocaeli'de 1-0 yenildi.
  • Fransa'nın golünü 54. dakikada Kylian Mbappe kaydetti; Mbappe dizindeki problem nedeniyle 59. dakikada oyundan alındı.
  • Mbappe'nin sakatlığı sırasında Arda Güler'in yanına gittiği anlar İspanyol basınında yer aldı; Mbappe'nin tedavi için Real Madrid'e döneceği açıklandı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı Kocaeli'de ağırladı. Mücadeleyi Fransa, Kylian Mbappe'nin 54. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Karşılaşmada sonucun yanı sıra Real Madrid'de birlikte forma giyen Arda Güler ile Kylian Mbappe arasında yaşanan anlar da dikkat çekti.

MBAPPE SAKATLANIP YERDE KALDI

Fransa'nın golünü kaydeden Mbappe, kısa süre sonra dizindeki problem nedeniyle yerde kaldı. Tedavisinin ardından yeniden oyuna dönen Fransız yıldız, bir süre sonra tekrar kendisini yere bıraktı. Mbappe, 59. dakikada oyundan alınırken yerine Desire Doue dahil oldu.

ARDA GÜLER YANINDAN AYRILMADI

Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle yerde kaldığı sırada Arda Güler'in Real Madrid'den takım arkadaşının yanına gittiği görüldü. İspanya'da AS, Arda'nın o anlarına özel olarak yer verdi. İspanyol gazetesi, milli futbolcunun Real Madrid'deki takım arkadaşının durumundan dolayı oldukça endişeli ve gergin göründüğünü belirtti.

İSPANYA'DA DİKKAT ÇEKTİ

İspanyol basınının Arda Güler'in tepkisini ayrıca öne çıkarması, iki futbolcunun Real Madrid'deki yakınlığını da yeniden gündeme taşıdı. Mbappe'nin sakatlığı sonrası milli takım kampından ayrılarak tedavisi için Real Madrid'e döneceği açıklanmıştı.

Kaynak: Haberler.com
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