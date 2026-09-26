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Greenwood, Osimhen'i solladı! Aradaki fark dudak uçuklattı

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Greenwood, Osimhen'i solladı! Aradaki fark dudak uçuklattı
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CIES, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların tahmini transfer değerlerini açıkladı. Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood, 61 milyon euroluk tahmini değeriyle Victor Osimhen'i geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti.

  • İsviçre merkezli futbol veri kuruluşu CIES, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların tahmini transfer değerlerine ilişkin bir liste yayımladı.
  • Listenin zirvesinde 61 milyon euro tahmini transfer değeriyle Mason Greenwood yer alırken, Victor Osimhen 50,6 milyon euroyla ikinci sırada yer aldı.
  • Greenwood ile Osimhen arasındaki tahmini değer farkı 10,4 milyon euro olarak gerçekleşti.

İsviçre merkezli futbol veri kuruluşu CIES, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların tahmini transfer değerlerine ilişkin listesini yayımladı.

Listenin zirvesinde Mason Greenwood yer aldı. Greenwood için belirlenen tahmini transfer değeri 61 milyon euro olurken, Victor Osimhen 50,6 milyon euroyla ikinci sırada kaldı.

GREENWOOD, OSIMHEN'E 10,4 MİLYON EURO FARK ATTI

Greenwood ile Osimhen arasındaki tahmini değer farkı 10,4 milyon euro olarak gerçekleşti. Listenin üçüncü sırasında ise 42,9 milyon euroyla Aleksey Batrakov yer aldı.

İlk 10'daki diğer isimler Orkun Kökçü, Rafael Leao, Ernest Poku, Deniz Gül, Matteo Guendouzi, Barış Alper Yılmaz ve Leandro Trossard oldu.

İŞTE İLK 10

  • Mason Greenwood: 61 milyon euro
  • Victor Osimhen: 50,6 milyon euro
  • Aleksey Batrakov: 42,9 milyon euro
  • Orkun Kökçü: 34,1 milyon euro
  • Rafael Leao: 33,4 milyon euro
  • Ernest Poku: 32,6 milyon euro
  • Deniz Gül: 30 milyon euro
  • Matteo Guendouzi: 29,7 milyon euro
  • Barış Alper Yılmaz: 29 milyon euro
  • Leandro Trossard: 28,7 milyon euro
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıwwwatletichalit:

hepsini topla Bir Gift ORBAN etmez.

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