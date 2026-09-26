Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı takip etti

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Erdoğan er meydanında başpehlivanlık finalinin heyecanına ortak oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, final öncesinde Mustafa Taş ve Orhan Okulu ile kısa süre görüştü, ardından beraberindeki isimlerle birlikte mücadeleyi izledi.

FİNAL ÖNCESİ İKİ BAŞPEHLİVAN ERDOĞAN'IN YANINA GİTTİ

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen organizasyon, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlendi. 57 yıl aradan sonra yeniden yapılan Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda toplam 84 pehlivan mücadele etti. Başpehlivanlık kategorisinde ise sekiz isim er meydanına çıktı. Final yolunda Orhan Okulu, Seçkin Duman’ı mağlup ederek adını son ikiye yazdırdı. Mustafa Taş ise Erkan Taş karşısında galip gelerek final biletini aldı. Final öncesinde alana gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına Mustafa Taş ve Orhan Okulu gitti. İki başpehlivanı karşılayan Erdoğan, sporculara başarı dileklerini iletti.

ERDOĞAN VATANDAŞLARI SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başpehlivanlarla görüşmesinin ardından müsabakaları takip etmek için alandaki yerini aldı. Erdoğan, bu sırada güreşleri izlemeye gelen vatandaşları da selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra Mustafa Taş ile Orhan Okulu arasında gerçekleştirilen başpehlivanlık finalini takip etti.

57 YIL SONRA YENİDEN DÜZENLENDİ

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türk güreşi açısından dikkat çeken bir organizasyona sahne oldu. Turnuva 57 yıl aradan sonra yeniden düzenlenirken, başpehlivanlık mücadelesinde Erkan Taş, Feyzullah Aktürk, Seçkin Duman, Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Sinan Yıldız ve Yusuf İslam Taş mücadele etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı