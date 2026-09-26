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25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı

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25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı
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25 yaşında hayatını kaybeden futbolcu Tolga Kalender'in eşi Çiğdem Kalender, eşinin yaklaşık 9 ay önce kanser tanısı aldığını açıkladı. Kalender, hastalığın ilk olarak gözünde başladığını, zaman içerisinde farklı organlarına yayıldığını ve eşinin 22 Eylül gecesi yaşamını yitirdiğini belirtti.

  • 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender, 22 Eylül gecesi hayatını kaybetti.
  • Tolga Kalender'e yaklaşık 9 ay önce kanser tanısı konuldu; hastalık gözünde başlayıp farklı organlara yayıldı.

25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender'in hayatını kaybetmesinin ardından eşi Çiğdem Kalender'den açıklama geldi. Kalender, eşinin yaklaşık 9 aydır kanserle mücadele ettiğini belirterek hastalık sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

YAKLAŞIK 9 AY ÖNCE KANSER TANISI KONULDU

Çiğdem Kalender'in açıklamasına göre Tolga Kalender'e yaklaşık 9 ay önce kanser tanısı konuldu. Hastalığın ilk olarak gözünde başladığını belirten Kalender, zaman içerisinde farklı organlara da yayıldığını ifade etti.

Kalender, "Kendisine yaklaşık 9 ay önce kanser tanısı konuldu. Bu süreçte ilk olarak gözünde başlayan hastalık, ne yazık ki zaman içinde farklı organlarına da yayıldı... Aylardır sürdürdüğü mücadelesini, 22 Eylül gecesi kaybetti" ifadelerini kullandı.

EŞİNDEN ACI VEDA

Çiğdem Kalender, eşinin vefatını "Acı kaybımız" başlığıyla duyurdu. Eşini sevgi ve özlemle hatırlayacaklarını belirten Kalender, "Bugüne kadar hayatına dokunduğu herkeste güzel bir iz bırakan sevgili eşim Tolga'yı, her zaman sevgiyle ve özlemle hatırlayacağız. Hatırasını daima yaşatmaya gayret edeceğiz" dedi.

"RUHU ŞAD, TOPRAĞI BOL OLSUN"

Çiğdem Kalender, hastalık sürecinin ilk gününden itibaren yanlarında bulunanlara da teşekkür etti. Kalender açıklamasını, "İlk günden itibaren yanımızda olan, Tolga'yı seven tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Ruhu şad, toprağı bol olsun" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Haberler.com
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