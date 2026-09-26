Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı

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Kenya, Tanzanya ve Uganda'nın birlikte düzenleyeceği 2027 Afrika Uluslar Kupası'nın elemelerinde Mali ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi.

K Grubu'nun ilk maçında 4 gol atılırken sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Mali, elemelere 3 puanla başladı. Karşılaşmanın öne çıkan ismi ise Fenerbahçeli Dorgeles Nene oldu.

İLK 10 DAKİKADA İKİ GOL

Mali, henüz 5. dakikada Ange Martial Tia'nın golüyle 1-0 öne geçti. Yeşil Burun Adaları'nın cevabı yalnızca 5 dakika sonra geldi. Trabzonspor forması giyen Sidny Lopes Cabral, 10. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.

DORGELES NENE'DEN DUBLE

İlk yarının sonlarına doğru sahneye Dorgeles Nene çıktı. Fenerbahçeli futbolcu, 39. dakikada attığı golle Mali'yi yeniden öne geçirdi. 23 yaşındaki Nene, ikinci yarıya da hızlı başladı. 51. dakikada bir kez daha ağları havalandıran yıldız futbolcu, skoru 3-1'e taşıdı ve maçın sonucunu belirledi. Nene, 71. dakikada yerini Gaoussou Kyassou Diarra'ya bıraktı.

TÜRKİYE'DEN 6 FUTBOLCU SAHADAYDI

Karşılaşmada Türkiye'de kariyerini sürdüren toplam 6 futbolcu forma giydi. Mali adına Fenerbahçeli Dorgeles Nene ve Gençlerbirliği'nden Sekou Koita süre aldı. Koita, 85. dakikada oyuna dahil oldu. Yeşil Burun Adaları'nda ise Trabzonsporlu Sidny Lopes Cabral ile Wagner Pina 90 dakika sahada kaldı. Iğdır FK forması giyen Ryan Mendes 87 dakika oynarken, Antalyasporlu Nuno da Costa 67. dakikada kenara geldi.