Elektriklerin kesildiği İspanya'da OHAL ilan edildi

Avrupa'da elektrik krizi baş gösterdi. İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Kesintinin nedeni henüz tam olarak bulunamazken, metrolar boşaltıldı, çalışmayan lambalar nedeniyle trafik durdu. Ameliyatlara da ara verildi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE İSPANYA'DA OHAL

Elektrik kesintisiyle ilgili ilk büyük karar İspanya'dan geldi. İspanya İçişleri Bakanlığı ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ'DEN AÇIKLAMA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, ülkeyi ve Portekiz'i etkileyen elektrik kesintilerine neyin neden olduğunun henüz bilinmediğini belirtti. Başbakan Sanchez, başkent Madrid'deki La Moncloa Sarayı'nda ülkede öğlen saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintisine ilişkin açıklamada bulundu. Kesintilere ilişkin spekülasyonlar konusunda halka uyarıda bulunan Sanchez, ülkesinde "elektrik krizi" ilan edildiğini söyledi.

"KESİNTİNİN NEDENİNİ HENÜZ BİLMİYORUZ"

Sanchez, elektrik kesintisinin sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bu kesintinin nedenlerine ilişkin henüz kesin bir bilgiye sahip değiliz. Hiçbir varsayımı göz ardı etmiyoruz, kesintinin sebeplerini öğreneceğiz." diye konuştu.

ACİL DURUM PLANI DEVREYE GİRİYOR

Özerk yapıya sahip İspanya'da yerel yönetimlerin idarelerini merkezi hükümete devrettiği 3. seviye acil durum planına işaret eden Sanchez, Andalucia, Extremadura ve Madrid bölgesinin bu planı talep ettiklerini söyledi.

HÜKÜMET, 3 ÖZERK BÖLGEDE YÖNETİMİ DEVRALACAK

Sanchez, " Hükümet, beklendiği üzere talebinizi kabul etti ve 3 özerk bölgede yönetimi devralacak. Diğer özerk bölgelerin istemesi durumunda hükümet bunu kabul edecek." dedi.Başbakan Sanchez, güvenlik güçlerinin sokaklarda etkisini arttırdığını belirterek, "Şu anda herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamaktadır." dedi.

Hastanelerin ve sağlık merkezlerindeki jeneratörlerin sorunsuz bir şekilde çalıştığını ifade eden Sanchez, hava, yol ve deniz ulaşımının etkilendiğini ancak eski haline dönmesi için çalışmalara devam edildiğini aktardı. Sanchez, elektrik kesintisi devam ederken seyahatlerin en aza indirilmesi çağrısı yaparak, yalnızca resmi bilgilere uyulması gerektiğine dikkati çekti.

"ALTERNATİF PLANLAR HAZIRLANIYOR"

Sanchez, elektrik hattı teknisyenlerinin kesintinin sebeplerini bulmak ve çözmek için çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yaparak, İspanya'nın kesintiyle baş etmek için alternatif planlar hazırladığını aktardı. İspanya'nın kuzey ve güneyindeki bazı bölgelerde elektrik akımının yeniden sağlanmaya başladığını aktaran Sanchez, ülke genelindeki hidroelektrik santrallerinin yeniden aktifleştiğini, bu durumun elektrik akımının ülke çapında yeniden sağlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANIYOR

Elektrik kesintisinden ATM'lerin etkilendiğini vurgulayan Sanchez, ödeme sistemlerinin çalıştığını ifade etti. Sanchez, ülkesinin NATO dahil çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde olduğuna dikkati çekti. Elektrik kesintisi nedeniyle halkın çektiği sıkıntılara ek olarak ekonomik kayıpların da olduğunu hatırlatan Sanchez, "Hükümet olarak bugün yaşananların ne kadar büyük etki ve öneme sahip olduğunun bilincindeyiz." şeklinde konuştu.

İSPANYA'DA 3. SEVİYE ACİL DURUM PLANI NELERİ KAPSIYOR?

Sivil Savunma Sistemi Kanunu'na göre, geniş çaplı acil durumlar için ayrılan 3. seviye acil durum planı, özerk yapıya sahip İspanya'da İçişleri Bakanlığının tüm idareler genelinde kaynakların yönetimini ve koordinasyonunu üstlenmesini kapsıyor. Bakanlık, gerekli gördüğünde ülke çapında asker ve ekipman seferber etme hakkına sahip oluyor. Sivil Savunma Sistemi Kanunu kapsamındaki 3. seviye acil durum "ilan edilen ve ulusal çıkarları ilgilendiren acil durumlara" karşılık geliyor.

PORTEKİZLİ ŞİRKET: ANİ SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ KESİNTİYE NEDEN OLDU

Portekiz ulusal elektrik şebekesi operatörü REN (Rede Elétrica Nacional), ülkedeki geniş çaplı elektrik kesintilerinin nedenine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, nadiren görülen hava olaylarının kesintiye neden olduğu vurgulanırken, "İspanya'nın iç bölgelerinde yaşanan ani ve şiddetli sıcaklık değişimlerinin, 400 KV'luk yüksek gerilim hatlarında 'atmosferik titreşim' olarak adlandırılan anormal dalgalanmalara yol açtığı" ifade edildi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 HAFTA SÜREBİLİR

REN, tam normalleşme sağlanmasının bir hafta sürebileceğini duyurdu. İspanyol yetkililer ise REN'in iddiasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ENERJİ ŞİRKETLERİ SEFERBER OLDU

5 ülkenin de elektrik kesintisinden etkilenmesinin ardından elektrik akışını yeniden sağlamak için enerji şirketleri seferber oldu.

TRAFİKTE BÜYÜK KAOS YAŞANIYOR

Elektrik kesintileri büyükşehirlerde metroların boşaltılmasına ve trafik sıkışıklığı yaşanmasına neden oldu. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sokaklarda araç kuyrukları oluştu.

SİBER SALDIRI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Hükümet, çeşitli bakanlıklardan gelen çeşitli teknik ekiplerle tedarik eksikliğini araştırıyor. Ulusal Siber Güvenlik Enstitüsü (INCIBE) de kesintinin bir siber saldırı olma ihtimaline karşı araştırma yapıyor. Henüz bir sonuca varamadılar.

Ulusal Siber Güvenlik Enstitüsü (INCIBE) de kesintinin bir siber saldırı olma ihtimaline karşı araştırma yapıyor. Henüz bir sonuca varamadılar. İber Yarımadası'ndaki elektrik kesintileri, hem İspanya hem de Portekiz'deki iletişim sistemlerini, internet şebekesini, havaalanlarını ve yüksek hızlı ulaşım ağlarını etkiledi.

Andorra ve Fransa'nın İspanya sınırındaki bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Sebebi henüz belirsiz. Ancak yerel medya, İber Yarımadası'ndaki ulusal şebekeleri etkileyen Avrupa elektrik şebekesinde sorunlar olduğunu bildiriyor.

TURNUVA İPTAL EDİLDİ

Elektrik kesintisi yüzünden Madrid'teki düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası ertelendi. İspanya'daki ulusal demir yolu şirketi Renfe, ülkede yaşanan elektrik kesintisinin yerel saatler 12.30'da başladığını ve 'trenlerin durduğunu' açıkladı. Şirket ayrıca hiçbir istasyonda trenlerin kalkışının sağlanamadığını belirtti.

SEBEBİ YANGIN MI?

Euronews'te yer alan habere göre, Fransa'nın güneybatısındaki Alaric dağında, Perpignan ile doğu Narbonne arasında çıkan yangının bölgedeki yüksek gerilim hattına zarar vermesinin bir olası neden olduğu düşünülüyor.

KADEMELİ DÖNÜŞ BEKLENİYOR

İspanyol elektrik şebekesi Red Electrica'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, İspanya'nın kuzey ve güneyinde elektrik arzının normale dönmeye başladı. Şirketin ifadesine göre elektrik arzı 'kademeli' olarak geri kazandırılacak.

İSPANYA'DA GÜVENLİK GÜÇLERİ SOKAKLARDA

El Pais'in haberine göre de İspanyol hükümeti kesintilerle ilgili soruşturma başlatırken, güvenlik güçlerinin Madrid sokaklarına konuşlandırıldığı bildirildi. Başbakan Sanchez'in kabinesindeki ilgili bakanlarla, kriz masasını toplayacağı bildirildi.

HASTANELERDE ACİL OLMAYAN AMELİYATLAR DURDURULDU

İspanya Sağlık Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada da bölge yetkilileriyle iletişimde olunduğu ve elektrik kesintisinin kapsamının araştırıldığı kaydedildi. Açıklamada, hastanelerin hizmet sağlamak için ek sistemlerinin olduğu bilgisi paylaşıldı. Elektrik kesintisinin ardından İspanya'da hastanelerde temel bakımın sağlanması amacıyla acil olmayan faaliyetler askıya alındı.

KREDİ KARTI ÖDEMELERİ DURDU

Portekiz'in başkenti Lizbon'dan gelen görüntülerde bir metro istasyonunun kapatıldığı görüldü. Lizbon'da kartlı ödemelerin durması sonucu ATM'lerde kuyruklar oluştu. Bölge sakinleri, trenlerin çalışmadığını belirtti. Lizbon kentindeki Humberto Delgado Havalimanı'nın da elektrik kesintisi nedeniyle uçuşlara kapatıldığı aktarıldı. Portekiz hava yolu şirketi "TAP Airlines", bir sonraki açıklamaya kadar havaalanlarına gidilmemesi için uyarıda bulundu.

Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini aktardı. Son bilgilere göre, Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi. Fransız basınının İspanyol elektrik dağıtıcısı REE'den yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, geniş çaplı elektrik kesintisinden etkilenen yerler arasında Fransa'nın güneyi de yer aldı. REN'in açıklamalarına dayandırılan haberlerde ise Fransa'da meydana gelen kesintinin İspanyol elektrik şebekesine bağlı olunan noktalarda gerçekleştiği belirtildi. Fransız elektrik dağıtım şirketi EDF'den kesintilere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2006'DA DA AVRUPA'DA GENİŞ ÇAPLI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANMIŞTI

4 Kasım 2006'da Fransa'dan başlayarak, Almanya, Belçika, İtalya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde büyük elektrik kesintileri yaşanmıştı. 15 milyondan fazla kişinin etkilendiği olayın yaşandığı ülkelerde ulaşım, sanayi ve günlük yaşamda ciddi aksaklıklar meydana gelmiş, elektrik yaklaşık 2 saat boyunca sağlanamamıştı. Kesintiler nedeniyle havaalanlarında operasyonlar aksamış, trafik ışıkları çalışmamış ve elektrikle çalışan trenler durmuştu.

Avrupa Konseyinden yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin sebepleri arasında güvenlik prosedürlerinin ve teknik araçlarının yetersizliği, diğer Avrupa iletim operatörlerinin bilgilendirilmemesi ve şebeke güvenilirliği ile işletilmesine yönelik yetersiz yatırımlar gösterilmişti.