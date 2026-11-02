Rusya Ukrayna'da insani yardım okulunu vurdu: 24 kişi öldü, 27 kayıp var

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Rusya'nın Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Komışuvaha yerleşimine düzenlediği hava saldırıları faciaya dönüştü. İnsani yardım dağıtılan bir okulun ve sivillerin sığındığı binanın hedef alındığı saldırılarda en az 24 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken, 27 kişiden haber alınamadığı açıklandı.

İNSANİ YARDIM DAĞITILAN OKUL HEDEF ALINDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin açıklamasına göre Rus güçleri, Zaporijya bölgesindeki Komışuvaha'ya gün boyunca birden fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılardan biri, sivillere insani yardım dağıtılan okul binasını hedef aldı.

Zelenskiy, ilk bombardımanın ardından saldırıların devam ettiğini ve insanların sığındığı noktaya ikinci kez bomba atıldığını belirtti. İkinci saldırıda 9 bombanın kullanıldığını açıklayan Zelenskiy, yaşananları "son derece korkunç" sözleriyle değerlendirdi.

SIĞINAK DA BOMBALANDI: CAN KAYBI 24'E YÜKSELDİ

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiğini duyurdu. Yaşamını yitirenler arasında iki kurtarma görevlisi ve dört polis memurunun bulunduğu açıklandı. Beş kişi de yaralandı.

Bölgedeki arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, 27 kişiden haber alınamadığı bildirildi. Saldırıda okul binasının yanı sıra çevredeki yapılar ve araçlar da hasar gördü.

SAVAŞ SUÇU SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Ukrayna Başsavcılığı, saldırıya ilişkin savaş suçu kapsamında ceza soruşturması başlattı. Zelenskiy ise saldırının Rusya'nın gerilimi düşürmek istemediğini gösterdiğini savunarak uluslararası toplumdan güçlü tepki beklediklerini dile getirdi.

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