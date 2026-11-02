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Ankara Polatlı'da 4 kişi, polis gelmesine rağmen tartıştıkları şahsı darbetti

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve 4 kişi bir şahsı darbetti. Polis ekiplerinin gelmesine rağmen yerdeki şahsa tekme ve yumruklarla saldırmayı sürdüren 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 4 kişi, tartıştıkları bir şahsı darbetti. Polis ekipleri olay yerine gelmesine rağmen saldırganların yerdeki şahsa tekme ve yumruklarla saldırmaya devam ettiği görüldü.

Olay, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından 4 kişilik grup, bir şahsa saldırarak darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri gelmesine rağmen öfkesi dinmeyen grubun yere düşen şahsa tekme ve yumruklarla saldırmayı sürdürdüğü görüldü. Kavgaya karışan 4 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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