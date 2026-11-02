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İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

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İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
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Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

  • Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
  • Ahmet Zorlu'nun cenazesi 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.
  • 1970 yılında şirket merkezini İstanbul'a taşıyarak Zorlu Holding'in temellerini atan Ahmet Zorlu, 1994 yılında Vestel'i holding bünyesine kattı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber, Zorlu Holding'ten yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

ZORLU HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu’yu bugün, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

1953 yılında Babadağ’da temelleri atılan Zorlu Grubu’nu vizyonu ve liderliğiyle Türkiye’nin önde gelen sanayi grupları arasına taşıyan ve uluslararası ölçekte büyümesine öncülük eden Ahmet Zorlu, yaşamı boyunca ülkesi için çalıştı. Gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye’nin sanayileşmesine, ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sundu; eğitim ve kültür-sanat alanındaki çalışmalarıyla toplumsal gelişimi destekledi.

Ahmet Zorlu’nun “Önce ülkem, sonra kurumum, sonra ailem” sözleriyle ortaya koyduğu anlayış; ülkesine ve insanına duyduğu inanç, çalışmaya ve üretmeye verdiği değerle birlikte Zorlu Grubu’na bıraktığı en kıymetli miraslardan biri olarak yaşamaya devam edecek.

ZİNCİRLİKUYU'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Kendisini daima saygı, minnet ve özlemle anacağız.

Cenazesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecektir.

Merhumun isteği doğrultusunda, cenaze törenine çelenk gönderilmemesini; arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmalarını rica ederiz. Başımız sağ olsun."

AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?

Ahmet Zorlu, çalışma hayatına erken yaşlarda baba mesleği olan tekstille başlamıştır. İş hayatının ilk yıllarında Trabzon’da açtığı mağazayla tekstil ticareti yapan Zorlu, 1970 yılında şirketin merkezini İstanbul’a taşıyarak Zorlu Holding’in temellerini atmıştır. 1976 yılında ilk üretim şirketi olan Korteks’i kuran Ahmet Zorlu 1990 yılında tüm şirketleri Zorlu Holding çatısı altında toplamıştır. 1994 yılında Vestel’i Zorlu Holding bünyesine katan Ahmet Zorlu, yeni iş alanlarının da yolunu açmıştır. Zorlu’nun tekstil sektörüyle başladığı girişimciliği; beyaz eşya, elektronik, gayrimenkul, enerji, metalurji, savunma, e-mobilite gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirketlerle devam etmiştir.

Ahmet Zorlu, Zorlu Holding’deki Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra Zorlu Grubu bünyesinde farklı sektörlerde hizmet veren birçok şirkette Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ahmet Zorlu’nun, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) , Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Denizlililer Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı (DENBİR), Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) gibi Sivil Toplum Kuruluşları’nda üyelikleri bulunmaktadır.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (46)

Haber YorumlarıFUNFORMAT TV:

Ünlü biri ölmüş, vefat haberi yapmışsın, adamın kaç yaşında olduğu bilgisi sırmı? siz ne biçim habercisiniz? Hayatını yazmışsın doğum tarihi yok, sizden bişey olmaz.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Yıldız:

kral adamsın :)

yanıt4
yanıt0
Haber Yorumlarımkm2vwrknd:

doğum tarihinden hesapla işte

yanıt4
yanıt3
Haber YorumlarıMURAT YILMAZ:

1953

yanıt0
yanıt3
Haber Yorumlarısarebulutt09:

82 yaşinda kardeş

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıAhmet Kürşat Işık:

28/08/1944 babadağ denizli doğumlu

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıM. Saray:

73

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıizzet ulas:

Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuhammetkunarci:

Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbdh76xgfwj:

Mekanı cennet olsun binlerce insana ekmek kapısıydı Türk sanayi için büyük kayıp

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
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