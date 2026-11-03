Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yüsra Geyik takside bekledi, Nehir Erdoğan arka kapıdan çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yüsra Geyik takside bekledi, Nehir Erdoğan arka kapıdan çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncu Yüsra Geyik ile Nehir Erdoğan, İstanbul Arnavutköy'de arkadaşlarıyla bir araya geldi. Mekan çıkışında gazetecilerle sohbet eden Geyik, Erdoğan'ın da kendisiyle geleceğini düşünerek taksiyi bekletti. Ancak ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte mekanın arka kapısından ayrıldı.

  • Yüsra Geyik ve Nehir Erdoğan, İstanbul Arnavutköy'deki arkadaş buluşmasının ardından mekandan farklı kapılardan ayrıldı.
  • Yüsra Geyik, uzun yıllar rol aldığı Arka Sokaklar dizisinin çekim evini ziyaret ettiğini ve bunun kendisini duygulandırdığını anlattı.
  • Nehir Erdoğan, Geyik'in taksi beklediği kapı yerine arkadaşlarıyla mekanın arka kapısından çıktı; bu tercihin nedeni açıklanmadı.

Ünlü oyuncular Yüsra Geyik ve Nehir Erdoğan, İstanbul Arnavutköy'de gerçekleşen arkadaş buluşmasının ardından yaşananlarla dikkat çekti. Mustafa Sirmen ve eşi Sevil Sirmen ile bir araya gelen iki oyuncunun gece sonunda farklı kapılardan ayrılması şaşkınlık yarattı.

YÜSRA GEYİK ESKİ GÜNLERİNİ HATIRLADI

Mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yüsra Geyik, uzun yıllar rol aldığı Arka Sokaklar dizisinin çekimlerinin yapıldığı evi ziyaret ettiğini anlattı.

Yüsra Geyik

Dizide canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, yıllar sonra eski çekim mekanını görmenin kendisini duygulandırdığını söyledi.

TAKSİYİ BEKLETTİ AMA NEHİR ERDOĞAN GELMEDİ

Gazetecilerle sohbetini tamamlayan Yüsra Geyik, Nehir Erdoğan'ın da kendisiyle birlikte geleceğini düşünerek taksiyi bekletti.

Nehir Erdoğan

Ancak beklenen olmadı. Nehir Erdoğan, Geyik'in bulunduğu kapıdan çıkmak yerine arkadaşlarıyla birlikte mekanın arka kapısından ayrıldı.

NEDEN ARKA KAPIYI KULLANDIĞI BİLİNMİYOR

Nehir Erdoğan'ın arka kapıyı tercih etmesinin nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. İki oyuncunun gece sonunda farklı kapılardan ayrılması dikkat çekerken, aralarında bir sorun yaşandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler

Görüntüler Türkiye'den! Kuyruğun sonu görünmedi
ABD ile İran arasında ipler koptu! Gece yarısı art arda 5 patlama

Korkulan oldu! Gece yarısı art arda 5 patlama
İsrail tehdidi Suriye'de tüm planları değiştirdi! Bakanlıklar tek tek taşınıyor

Türkiye'nin yanı başında büyük hazırlık! Bakanlıklar bile taşınıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otogaza dev zam pompaya yansıdı! Fiyatlar 50 lirayı aştı

Gece yarısı okkalı zam! Tüm hesaplar değişti
Van'dan kahreden haber! Uzman çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

Van'dan acı haber geldi! Bir asker şehit oldu
TikTok'ta bu da oldu! Kafalarına kese kağıdı geçirip yayın açıyorlar

Bu işin sonu nereye varacak?
Evden gelen koku ekipleri harekete geçirdi: Baba ve kızı ölü bulundu

Koku her yeri sardı! İçeri giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Dönerin fiyatını gören gözlerine inanamadı! Sadece 30 TL

2026 yılında bu fiyata döner satıyor! Gören bir daha bakıyor
Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!

Ünlü oyuncu ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası
İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt çok sert oldu

Koca orduyu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt gerilimi tavan yaptırdı