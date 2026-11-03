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Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı

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Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı
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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaşıldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Sergio Conceiçao ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi. Yönetim, Portekizli teknik adamı 4 Kasım'da oynanacak Liverpool maçından önce İstanbul'a getirerek karşılaşmayı tribünden takip etmesini hedefliyor.

  • Fenerbahçe, teknik direktör Sergio Conceiçao ile 1,5 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.
  • Fenerbahçe yönetimi, Conceiçao'yu 4 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçından önce İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.
  • Conceiçao, Porto ile 7 sezonda 3 lig şampiyonluğu ve toplam 11 kupa kazanarak kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörleri arasına girdi.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda beklenen gelişme yaşandı. İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin, Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Daha önce sözleşme süresi konusunda yaşanan pürüzün giderildiği ve tarafların 1,5 yıllık kontratta el sıkıştığı belirtildi.

1,5 YILLIK SÖZLEŞMEDE ANLAŞMA SAĞLANDI

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Sergio Conceiçao ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin başlangıçta 1,5 yıllık sözleşme önerdiği, Portekizli teknik adamın ise 2,5 yıllık kontrat istediği öğrenilmişti. Görüşmelerin ardından tarafların Fenerbahçe'nin önerdiği 1,5 yıllık sözleşme üzerinde mutabakata vardığı aktarıldı.

LIVERPOOL MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEYEBİLİR

Fenerbahçe yönetiminin, Sergio Conceiçao'yu 4 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool karşılaşmasından önce İstanbul'a getirmek istediği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin hedefi, Portekizli çalıştırıcının kritik mücadeleyi tribünden takip etmesi. Conceiçao'nun İstanbul'a gelişine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

JORGE JESUS'TAN OLUMLU REFERANS

Fenerbahçe'nin daha önce görev yapan teknik direktörü Jorge Jesus'un da Sergio Conceiçao hakkında görüş bildirdiği öğrenildi. Yönetimin fikrine başvurduğu Jesus'un vatandaşı için "Onda benim gençliğimi görüyorum" sözlerini kullandığı ve olumlu referans verdiği aktarıldı.

PORTO'DA 11 KUPA KAZANDI

Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Sergio Conceiçao, daha sonra Academica Coimbra, Braga, Vitoria Guimaraes ve Nantes'ta görev yaptı. 2017 yılında Porto'nun başına geçen Portekizli çalıştırıcı, burada geçirdiği 7 sezonda 3 lig şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası kazandı. Toplam 11 kupayla Porto tarihinin en başarılı teknik direktörleri arasına girdi.

MILAN'DA DA KUPA KALDIRDI

Aralık 2024'te Milan'ın başına geçen Conceiçao, İtalyan ekibiyle Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Ancak ligde beklenen sonuçların alınamaması üzerine Mayıs 2025'te görevinden ayrıldı. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, Haziran 2026'da bu kulüple yollarını ayırdı. Conceiçao'nun teknik direktörlük kariyerinde toplam 12 kupası bulunuyor.

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAhmed Yıldız:

kesinlikle yanlış bir karar olur, en fazla sezon sonuna kadar bir ton tazminatla kovulur… Haksız çıkarsam Beşiktaş şampiyon olsun

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Haber YorumlarıAlper:

haklı da çıksan haksız da zaten ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

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Haber YorumlarıMehmet Türk:

Okan hocanın koleksiyonuna hayırlı olsun

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Haber YorumlarıÖmer Yıldız:

Buna sevindim ama takım takım değil. İrfancan, kerem, mert hakan,lukaku'nun kadrosunda olduğu takımdan bir cacık olmaz.

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Adamın yerinde olsam gelmezdim. Galatasaray ın olduğu bir ligde bu ara şampiyon olmak pek mümkün değil. Adamların kadro çok sağlam. Bu hafta 2. ile de arayı açar.

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