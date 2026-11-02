Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun hakkında tutuklama talebi

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun hakkında tutuklama talebiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun hakkında yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rüşvet ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamaları kapsamında gözaltına alınan Ergun, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
- Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik fon soruşturmasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
- Ergun hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlamaları yöneltildi; 31 Ekim'de gözaltına alınmıştı.
- 1 Kasım 2026'daki yönetim kurulu toplantısında Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli genel müdürlük görevine vekaleten getirildi.
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla gözaltına alınan Ergun hakkındaki adli süreçte yeni aşamaya geçildi.
RÜŞVET VE ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin iddiaları kapsıyor.
Soruşturma kapsamında Korkmaz Enes Ergun hakkında “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “rüşvet” suçlamaları yöneltildi. 31 Ekim'de gözaltına alınan Ergun'un emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.
GENEL MÜDÜRLÜK GÖREVİNE VEKALETEN ATAMA
Ergun'un gözaltına alınmasının ardından Borsa İstanbul yönetiminde de değişikliğe gidildi. 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan kararla Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli, genel müdürlük görevine vekaleten getirildi.
Ergun hakkındaki suçlamalara ilişkin soruşturma ve yargı süreci devam ediyor.