Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir ilkokulun WhatsApp veli grubunda numarasını aldığı kadın veliye mesaj atan evli erkeğin "Okul toplantısında sizden etkilendim, bir kahve içelim" teklifine evli kadının onay vererek "Çocukları okula bıraktıktan sonra görüşelim" yanıtını vermesiyle yaşanan skandala tepki yağdı.

  • Bir ilkokul sınıfının WhatsApp veli grubundan numara alan evli erkek veli, aynı sınıftaki evli kadın veliye özel mesaj atarak kahve içmek istediğini yazdı.
  • Erkek veli, kadın velinin evli olduğunu belirtmesine rağmen ısrar ederek kendisinin de evli olduğunu ve 'ufak bir kaçamağın heyecanlı olacağını' savundu.
  • Kadın veli teklifi kabul ederek çocukları okula bıraktıktan sonra kahve içmeyi önerdi ve konuşmanın silinmesini istedi.

Sosyal medyada paylaşılan ve bir ilkokul sınıfının WhatsApp veli grubundan numara alınarak başlatıldığı anlaşılan mesajlaşma görselleri kısa sürede gündem oldu. Evli olduklarını belirten iki velinin okul toplantısında başlayan tanışıklığı, özel mesaj yoluyla buluşma randevusuna dönüştü.

"GEÇEN HAFTAKİ TOPLANTIDA GÖZLERİMİ SİZDEN ALAMADIM"

Görsellerde yer alan diyaloglara göre; kendisini "3/D sınıfından Deniz'in babası Emre" olarak tanıtan veli, aynı sınıftaki bir kadın veliye özelden mesaj atarak okul toplantısında kendisinden etkilendiğini ve bir kahve içmek istediğini ifade etti. Kadın velinin evli olduğunu belirtmesi üzerine ısrarını sürdüren erkek veli, kendisinin de evli olduğunu ve "ufak bir kaçamağın heyecanlı olacağını" savundu.

"ÇOCUKLARI OKULA BIRAKTIKTAN SONRA KAHVE İÇELİM"

Mesajlaşmanın devamında kadın velinin "Böyle kaçamaklar insanı yoruyor" diyerek durumu sorgulamasına karşın erkek veli iltifatlarla teklifini yineledi. Bunun üzerine kadın veli teklifi kabul ederek, "Çocukları okula bıraktıktan sonra bir kahve içelim. Bu arada konuşmayı silmeyi unutmayın, eşiniz görmesin" yanıtını verdi. Mesajlaşma, erkeğin telefonunun şifreli olduğunu ve yazışmaları sileceğini belirtmesiyle sona erdi.

Sosyal medya kullanıcıları, veli gruplarının amacının dışına çıkarılarak bu tür diyaloglara sahne olmasına tepki gösterdi.

İşte ikili arasındaki o diyalog; 

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara büyük zam! İşte oran
Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı! Duyanlar inanamadı

Danla Bilic'in pişmanlığı servet değerinde! Rakam dudak uçuklattı
Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır

Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır
Haberler.com
2000

Yorumlar (28)

Haber YorumlarıSerhat ÇINAR:

Bu ve buna benzer kurgu hikayeleri twetter'da bir hesap paylaşıyor, haberlernoktakom da bunu gerçek diyerek sitesinde paylaşıyor.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmed Yıldız:

Serhat, aynen öyle, ne yapsın? Burası da kurgu haberler üzerinden geçiniyor, herkes bir şekilde yolunu bulmuş…

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

EDITÖR KARDEŠ! böyle saçmasapan REAL OLMAYAN yapay zeka yazišmalarini gerçekmiš gibi yayınlayarak millete kakalamaya çališman tam bi hadsizlik !!!!

yanıt5
yanıt0
Haber Yorumlarıcanerdalkilicc:

tebrik ediyorum sizi

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıSeko Seko:

Mesajlar kurgu isimler kurgu ama bu tur şeyler oluyor gunumuzde

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMuhammet N.N:

x te milyon tane kurgu yazışma var. salak haber sitesi de gerçek gibi haber yapıyor.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlp ARSLAN:

Haberi yapan güzel kardeşim. bu haberin haber değeri nedir. Olay nerde gerçekleşmiş. Kim bu yazışmaları paylaşmış. Hepsi de masa başında uydurulmuş haber. Toplumu yozlaştırdınız

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 28 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüsra Geyik takside bekledi, Nehir Erdoğan arka kapıdan çıktı

Ünlü oyuncu takside bekledi! Arkadaşı bakın ne yaptı
Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı sürprizi

Salah için büyük sürpriz! Devlet töreni düzenlenecek
Helikopterler havada çarpıştı! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı

Böyle bir görüntüyü daha önce hiç görmediniz
Baba-kızdan kahreden haber! Kötü koku ihbarına gelen ekipler içeri girdiğinde dehşete düştü

Kötü koku ihbarına gelen ekipler içeri girdiğinde dehşete düştü
ABD ile İran arasında ipler koptu! Gece yarısı art arda 5 patlama

Korkulan oldu! Gece yarısı art arda 5 patlama
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm

15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: İhanet...
İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt çok sert oldu

Koca orduyu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt gerilimi tavan yaptırdı
Takasbank Genel Müdürlüğü'ne Gökhan Elibol atandı

Fon soruşturmasının ardından Takasbank'ta kritik değişiklik
ABD sandık başına gidiyor! Trump'ın korkulu rüyası gerçek olabilir

Nefesler tutuldu! Trump için kader günü