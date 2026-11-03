Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın

Sosyal medyada paylaşılan ve bir ilkokul sınıfının WhatsApp veli grubundan numara alınarak başlatıldığı anlaşılan mesajlaşma görselleri kısa sürede gündem oldu. Evli olduklarını belirten iki velinin okul toplantısında başlayan tanışıklığı, özel mesaj yoluyla buluşma randevusuna dönüştü.

"GEÇEN HAFTAKİ TOPLANTIDA GÖZLERİMİ SİZDEN ALAMADIM"

Görsellerde yer alan diyaloglara göre; kendisini "3/D sınıfından Deniz'in babası Emre" olarak tanıtan veli, aynı sınıftaki bir kadın veliye özelden mesaj atarak okul toplantısında kendisinden etkilendiğini ve bir kahve içmek istediğini ifade etti. Kadın velinin evli olduğunu belirtmesi üzerine ısrarını sürdüren erkek veli, kendisinin de evli olduğunu ve "ufak bir kaçamağın heyecanlı olacağını" savundu.

"ÇOCUKLARI OKULA BIRAKTIKTAN SONRA KAHVE İÇELİM"

Mesajlaşmanın devamında kadın velinin "Böyle kaçamaklar insanı yoruyor" diyerek durumu sorgulamasına karşın erkek veli iltifatlarla teklifini yineledi. Bunun üzerine kadın veli teklifi kabul ederek, "Çocukları okula bıraktıktan sonra bir kahve içelim. Bu arada konuşmayı silmeyi unutmayın, eşiniz görmesin" yanıtını verdi. Mesajlaşma, erkeğin telefonunun şifreli olduğunu ve yazışmaları sileceğini belirtmesiyle sona erdi.

Sosyal medya kullanıcıları, veli gruplarının amacının dışına çıkarılarak bu tür diyaloglara sahne olmasına tepki gösterdi.

İşte ikili arasındaki o diyalog;

Kaynak: Haberler.com