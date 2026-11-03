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Adana'da markete ekmek bırakırken vurulan fırıncı hayatını kaybetti! Eşi: 3 çocuğumla bir başıma kaldım

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Adana'da markete ekmek bırakırken vurulan fırıncı hayatını kaybetti! Eşi: 3 çocuğumla bir başıma kaldım Haber Videosunu İzle
Adana'da markete ekmek bırakırken vurulan fırıncı hayatını kaybetti! Eşi: 3 çocuğumla bir başıma kaldım
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Adana'nın Seyhan ilçesinde 30 Ekim akşamı ekmek teslimatı için gittiği markete, dükkan sahibinin husumetlilerince düzenlenen silahlı saldırıda karnından vurulan 52 yaşındaki fırıncı Doğan Gedik ameliyata rağmen kurtarılamadı. Eşi Nurcan Gedik, "Eşim evine ekmek getirmek için namusuyla çalışıyordu" diyerek kaçan şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istedi.

  • Adana'nın Seyhan ilçesinde 30 Ekim akşamı ekmek teslimatı için gittiği markete düzenlenen silahlı saldırıda karnından vurulan fırıncı Doğan Gedik (52), kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
  • Saldırının market sahibinin husumetlileri tarafından gerçekleştirildiği ve şüphelilerin otomobille olay yerinden kaçtığı belirtildi.
  • Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüyor.

ADANA'da ekmek teslimatı için gittiği markete düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden fırıncı Doğan Gedik'in (52) katillerinin yakalanmasını isteyen eşi Nurcan Gedik (47), "Çok iyi biriydi, kimseye bir zararı dokunmazdı. Eve geliş saati bile değişmezdi. Şimdi 3 çocuğumla bir başıma kaldım. Adalet yerini bulsun, bizim de içimiz soğusun" dedi.

Olay, 30 Ekim'de akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi Onur Caddesi'nde meydana geldi. Ekmek teslimatı için markete giden fırıncı Doğan Gedik, o sırada dükkan sahibinin husumetlilerinin düzenlediği silahlı saldırıda karnından vuruldu. Şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinde kaçtı. Ağır yaralanan Gedik ise çevredekiler tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Ameliyata alınan Gedik, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Gedik'in cenazesi, Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ADALET YERİNİ BULSUN

Gedik'in eşi Nurcan Gedik, şüphelilerin yakalanmasını istediğini belirterek, "Eşim ekmek dağıttığı sırada vurulmuş. Haberi alınca hastaneye gittik. Çok sürmeden ölüm haberi geldi. Bizim canımızı yaktılar. Eşim evine ekmek getirmek için namusuyla çalışıyordu. Çok iyi biriydi, kimseye bir zararı dokunmazdı. Eve geliş saati bile değişmezdi. Şimdi 3 çocuğumla bir başıma kaldım. Adalet yerini bulsun, bizim de içimiz soğusun" dedi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması için araştırmayı sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKaplan Avda:

İslami Şeriat olmayınca insanlar insanların yaptığı yasalardan bile tutmuyor işte bugün İslam’ı Şeriat olsaydı bu kadının kısası hakkı vardı ve o öldüren kişileri istediği gibi kısas Edip öldürme hakkına sahipti

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