Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Maltepe'de sağanakta inşaat alanında toprak kayması yaşandı, sokak kapatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Maltepe'de sağanakta inşaat alanında toprak kayması yaşandı, sokak kapatıldı Haber Videosunu İzle
İstanbul Maltepe'de sağanakta inşaat alanında toprak kayması yaşandı, sokak kapatıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi Cengiz Sokak'ta akşam saatlerinde sağanak sırasında inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ve belediye ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

MALTEPE'de bir inşaat alanında sağanak sırasında toprak kayması meydana geldi. Olayın ardından sokak, tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Cengiz Sokak'ta meydana geldi. İstanbul'da kent genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında bir inşaat alanında toprak kayması yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokağı tedbir amaçlı araç ve yaya trafiğine kapattı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe'de kritik zirve! Mayıs ayı için karar çıktı

Fenerbahçe'de kritik toplantı sona erdi! İşte alınan karar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin stadı önünde ilginç anlar! Hoca sitem etti

Stadın önüne gidip isyan etti: Affetmezler abi
Araştırma 28 ilde yapıldı! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket

28 ilde yapılan anket, muhalefet cephesini kara kara düşündürecek
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding'in patronu hayatını kaybetti
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler

Görüntüler Türkiye'den! Kuyruğun sonu görünmedi
Biri bu işe dur desin! TikTok'taki görüntüler pes dedirtti

Biri bu işe dur desin!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde rüzgar terse döndü

Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Meksika'da uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Faciada kurtulan olmadı