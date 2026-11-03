İstanbul Maltepe'de sağanakta inşaat alanında toprak kayması yaşandı, sokak kapatıldı

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MALTEPE'de bir inşaat alanında sağanak sırasında toprak kayması meydana geldi. Olayın ardından sokak, tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Cengiz Sokak'ta meydana geldi. İstanbul'da kent genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında bir inşaat alanında toprak kayması yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokağı tedbir amaçlı araç ve yaya trafiğine kapattı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı