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Gonca Vuslateri'den şaşırtan estetik itirafı! Hepsini erittirmiş

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Gonca Vuslateri'den şaşırtan estetik itirafı! Hepsini erittirmiş
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Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yüzüne yaptırdığı estetik işlemlerle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Bir dönem dolgu ve botoks yaptırırken ölçüyü kaçırdığını söyleyen Vuslateri, yeni dizisi öncesinde yüzündeki tüm dolguları erittiğini açıkladı.

Son dönemde rol aldığı projeler ve açıklamalarıyla dikkat çeken Gonca Vuslateri, bu kez estetik geçmişiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu. İzzet Çapa'nın programına konuk olan ünlü oyuncu, geçmişte yüzüne yaptırdığı işlemler nedeniyle doğal görünümünden uzaklaştığını ve bu durumdan kurtulmak için harekete geçtiğini anlattı.

"DOLGULAR, BOTOKSLAR YAPTIRIP KENDİMDEN GEÇTİM"

NOW TV ekranlarında yayınlanan Ömür Usta dizisinde Nevra Arıkan karakterini canlandıran Gonca Vuslateri, geçmişte yaptırdığı estetik işlemlerle ilgili konuştu. Yüzüne çok sayıda müdahale yaptırdığını belirten oyuncu, zamanla ölçüyü kaçırdığını itiraf etti.

Vuslateri, "Ben biliyorsun bayağı bir dolgular, botokslar yaptırıp kendimden geçtim." sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

"ÖNCE BİR GONCA'YA DÖNELİM"

Estetik işlemlerinin ardından eski görünümüne kavuşmak istediğini belirten ünlü oyuncu, Ali Kerim'e başvurduğunu söyledi. Vuslateri, kendisine "Önce bir Gonca'ya dönelim, bir kavuşalım." denildiğini aktardı.

Yüzündeki işlemleri zamanla dengeleyemediğini belirten oyuncu, "Yani o böyle biraz oraya da yapayım buraya da yapayım derken dengeleyemedim." ifadelerini kullandı.

YENİ DİZİSİ ÖNCESİNDE HEPSİNİ ERİTTİ

Nurgül Yeşilçay ve Bülent İnal ile birlikte rol aldığı Ömür Usta dizisine hazırlanırken görünümünde değişikliğe giden Gonca Vuslateri, yüzündeki dolguları erittiğini açıkladı.

Dizideki yeni görünümü nedeniyle kendisine estetik yaptırıp yaptırmadığının sorulduğunu söyleyen oyuncu, bu soruya "Olan her şeyi erittim." yanıtını verdiğini belirtti.

Geçmişte yaptırdığı işlemler nedeniyle doğal görünümünden uzaklaştığını düşünen Vuslateri, aldığı kararla eski yüz hatlarına dönmeyi tercih etti.

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