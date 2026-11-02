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Ümraniye'de skuter kullanıcısına saldıran sürücüye 180 bin lira ceza verildi

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Ümraniye'de skuter kullanıcısına saldırıda bulunan sürücüye 180 bin lira idari para cezası verildi. Sürücünün ehliyeti 60 gün alındı, aracı 60 gün trafikten men edildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Ümraniye'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme yaptı.

Yapılan incelemede, Ümraniye'de bir cadde üzerinde İ.T'nin (25) aracından inerek skuter kullanıcısına saldırıda bulunduğu ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Polis ekiplerince yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesi uyarınca 180 bin lira idari para cezası verildi.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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