Antalya'da yıldırımın isabet ettiği ev küle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısında bulunduğu Antalya'da akşam saatlerinde bir anda başlayan sağanak, kentin farklı noktalarında etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ve yayalar zor anlar yaşadı. Kentte yağış aralıklarla devam ederken, Kepez ilçesinde bir müstakil eve yıldırım isabet etti. Göçerler Mahallesi 5370. Sokak'taki evde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Evde yangın esnasında kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı