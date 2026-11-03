Michigan'da Senato yarışında Sayed kazanırsa ABD'nin ilk Müslüman senatörü olacak

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ABD'de "salıncak eyalet" olarak bilinen ve en kritik ara seçim bölgelerinden biri olan Michigan'da seçmenler, bugün sandık başına gidiyor.

Yerel saatle 07.00'de (TSİ 15.00) başlayacak seçim maratonu, 20.00'de (TSİ 04.00) sona erecek.

Eyalette bugün yapılacak ara seçimlerde, özellikle ABD Kongresinin Senato kanadı için verilen mücadele yalnızca eyaletin rengi değil, Washington'daki siyasi güç dengelerinin geleceği açısından da büyük önem taşıyor.

Senatörlük seçimi için sandıkta, Mısır kökenli Müslüman aday Abdul el-Sayed ile Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers yarışacak.

Eyaletin mevcut Demokrat Senatörü Gary Peters'in yıl sonunda emekliye ayrılacak olması nedeniyle boşalacak koltuk için yapılacak bu seçimde, Michigan'ı kazanmak, Demokratların Senato'da çoğunluğu ele geçirme hedefi açısından büyük önem taşıyor.

İki aday arasındaki yarış, sadece Senatoda siyasi dengeleri değiştirme açısından değil, ülke içindeki siyasi kutuplaşmanın önemli göstergelerinden biri olarak da öne çıkıyor.

63 yaşındaki Rogers, Başkan Donald Trump'ın mevcut politikalarının devamını savunurken, 42 yaşındaki Demokrat Sayed ise göçmenlik politikalarından, İran'a saldırılara ve İsrail'e verilen desteğe kadar birçok konuda Trump yönetimine yönelik eleştirileriyle partinin ilerici kanadını temsil ediyor.

İlk Müslüman Senatör

Bu yarışı diğer eyaletlerinden ayıran bir nokta da Sayed'in sandıktan zaferle çıkması halinde ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman senatör olacak olması.

4 Ağustos'ta Demokratlar arasında yapılan ve Amerikan-İsrail Halkla İlişkileri Komitesinin (AIPAC) rakibi için harcadığı 62 milyon dolara rağmen, ön seçimleri kazanan Sayed'in bugünkü seçimleri kazanması durumunda ABD tarihine geçmesi bekleniyor.

Sayed ülkedeki son anketlere göre, yarışı Rogers'tan 2-3 puan önde götürüyor ancak anketlere yansımayan kararsızların tutumunun sandıktan çıkacak sonuçta etkili olması bekleniyor.

Michigan'da 2024'te yapılan Senato seçiminde 5,5 milyondan fazla oy kullanılmış ve Demokrat Elissa Slotkin, bugün Sayed'in rakibi olan Rogers'ı o seçimde 19 bin 6 oy farkla mağlup ederek eyaletin diğer Senato koltuğunu kazanmıştı.

İnternetteki açık kaynaklara göre Michigan'da yaklaşık 250 bin Müslüman yaşıyor. Bu sayı eyalet nüfusunun yaklaşık yüzde 2,40'ına tekabül etse de adayların anketlerde az farkla yarışı götürmesi nedeniyle her kullanılan oyun sonucu etkilemesi bekleniyor.

Michigan'daki seçimde ayrıca, seçmenler sadece Senatör adaylarını değil, Temsilciler Meclisi üyelerini, yeni eyalet valisini ve eyaletin Kongre üyelerini belirlemek için de oy kullanacak.

Michigan'daki ara seçimler

ABD'de 3 Kasım'daki ara seçimlerde Michigan eyaletinin Demokrat Senato adayını belirlemek üzere 4 Ağustos'ta düzenlenen ön seçimi, Mısır asıllı Abdul el-Sayed kazanmıştı.

Sayed, rakibi ABD Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens'i geride bırakarak Demokratların Michigan eyaleti Senato adayı olarak pusulaya girmişti.

Tam adı Abdulrahman Mohamed el-Sayed olan ve kısaltılmış haliyle Abdul el-Sayed ismini kullanan Mısır asıllı Müslüman aday, Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu ve tıp doktoru.

Sayed, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirerek, İsrail'e sağlanan kaynakların, ABD'de sağlık, konut ve altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA