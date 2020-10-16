BİRLEŞMİŞ MİLLETLER HABERLERİ

Birleşmiş Milletler - Bugün
Etiyopya'da çöl çekirgeleri tarlaları istila etti
Etiyopya'da çöl çekirgelerinin tarım alanlarını istilası kameralara yansıdı.
Birleşmiş Milletler - Bugün
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığından İsrail'in ilave yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planına onay vermesine tepki
Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da ilave yasadışı yerleşim yerlerini genişletme planının resmen onaylanmasına tepki göstererek, "İsrail'in uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak hız kesmeden sürdürdüğü işgal ve ilhak politikası sonuçsuz...
Birleşmiş Milletler - Bugün
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Yasa dışı ilhak edilen Kırım'da insan haklarının korunmasını sağlamak için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 75'inci oturumu çerçevesinde yakın iş birliği içinde çalışacaklarını kaydeden Zelenskiy, "Türkiye'yi Kırımlıların haklarını korumak ve yarımadayı işgalden kurtarmak için uluslararası ortakları birleştirme aracı olan Kırım Platformu projesine katılmaya davet ettim.
Birleşmiş Milletler - Bugün
Dünya Gıda Günü ve FAO'nun 75'inci kuruluş yıl dönümü
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, dünyada 700 milyon insanın halen aç olduğunu ve mevcut durumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle kötüleştiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler - Bugün
İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi: "Silahlı gruplar bölgeden (Sincar'dan) çekilmeli"
Ülkesinin Sincar anlaşmasına destek verdiğini vurgulayan Hickey, "Anlaşma gereği silahlı gruplar bölgeden çekilmeli. Silahlı grupların bölgeden çekildiğinden emin olmak için Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD ile yakın çalışacağız.
Birleşmiş Milletler - Bugün
Milletvekili Gülaçar, Azerbeycan-Ermenistan çatışmasında İran'ın tutumunu değerlendirdi
Birleşmiş Milletler - Bugün
AB: Türkiye'nin tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyoruz
Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinin sonuç bildirisinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de "tek taraflı" eylemlerde bulunduğu savunularak AB Konseyi'nin bundan dolayı üzüntü duyduğu belirtildi.
Birleşmiş Milletler - Bugün
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 21 milyondan fazla kişi akut gıda güvensizliği yaşıyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 2019'da 15,6 milyon olan akut gıda güvensizliği yaşayanların sayısı 2020'de 21,8 milyon oldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bölge yetkilisi Aristide Ongone Obame, 16 Ekim Dünya Gıda Günü münasebetiyle KDC'deki insani durumla ilgili açıklamalarda bulundu.
Birleşmiş Milletler - Bugün
UNSMIL, Libyalı uluslararası suçlu Abdurrahman Milad'ın yakalanmasından memnun
Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), "El-Bidca" olarak bilinen uluslararası suçlu Abdurrahman Milad'ın yakalanmasından memnuniyet duyduklarını ve bunun ülkede adaleti sağlamak için önemli bir adım olduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler - Bugün
Eski Sırp komutana, Srebrenitsa Soykırımı'ndan 9 yıl hapis cezası
Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) bünyesinde tabur komutanı olarak görev yapan Srecko Acimovic, Srebrenitsa'daki soykırımdan suçlu bulunarak 9 yıl hapse mahkum edildi.
Birleşmiş Milletler - Bugün
5 AB ülkesi, İsrail'e Batı Şeria'da yerleşim birimi inşasını durdurma çağrısı yaptı
Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararının tam olarak uygulanması istendi.
Birleşmiş Milletler - Bugün
Kırgızistan parlamentosu Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifasını kabul etti
Birleşmiş Milletler - Bugün
SETBİR Başkanı Tarık Tezel'den Dünya Gıda Günü mesajı Açıklaması
Tezel, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nü bu yıl "büyütelim, besleyelim, hep birlikte sürdürelim" temasıyla kutladığını anımsattı.
Birleşmiş Milletler - Bugün
Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu, ülkede artan saldırılardan endişeli
Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'dan artan saldırıların endişe verici olduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler - Bugün
BM'den Beyrut patlamasında evi hasar gören Lübnanlılara nakdi yardım
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Beyrut Limanı patlamasından az zarar gören 11 bin 500 aileye nakdi yardımda bulunacağını bildirdi.
Birleşmiş Milletler - Bugün
Türkiye'nin Yeniden Asya girişimi ve Bangladeş
Bangladeş'in Türkiye Büyükelçiliği kompleksinin açılış töreninde Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın yaptığı konuşmada tekrar vurguladığı üzere, Bangladeş ile Türkiye arasındaki gayri resmi ilişkiler 13.
Birleşmiş Milletler - Bugün
Son dakika: AGİT Minsk Grubu nasıl oluştu, ne işe yaradı?
Son dakika haberi... 27 Eylül sabahı Ermenistan'ın provokasyonu sonrasında Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeniden başlayan savaş hemen akıllara Karabağ sorununun çözümü için yürütülen arabuluculuk çalışmalarını, özellikle de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunu ve eşbaşkanlarını getirdi.
Birleşmiş Milletler - Bugün
Yemen'de 175 esir daha "takas" edildi
Yemen'de taraflar arasındaki esir takası anlaşması kapsamında, Husilerden 100 kişi Sana'ya ulaşırken, hükümet yanlısı 75 esir de Aden'e vardı. Havalimanı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Husilerin kontrolündeki Sana'dan havalanan ve hükümet yanlısı 75 esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait uçak Aden'e ulaştı. Öte yandan ICRC'nin hükümetin geçici başkenti Aden'den havalanan ve Husilerden 100 esiri taşıyan uçağı da Sana'ya indi. Böylece iki taraftan 175 kişi daha serbest kalırken, hükümet ile Husilerin takas ettiği esir sayısı 885'e çıktı. Gün içinde Husilerden 100, hükümetten 76 kişinin daha serbest bırakılması bekleniyor. Yemenli taraflar arasındaki esir takası anlaşması kapsamında, Yemen hükümetinin 470 ve Husi milislerin 240 esiri serbest bırakmasıyla dün takas edilen esir sayısı 710'e ulaşmıştı. Müzakere ve esir takası sürecinde ICRC'den dün yapılan yazılı açıklamada taraflar arasında 1000'den fazla esirin serbest bırakılmasının beklendiği belirtilerek, beş buçuk yıl süren çatışmaların başlangıcından bu yana en büyük çapta esir takasının yapıldığı vurgulanmıştı. Esir takası anlaşması Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.
Birleşmiş Milletler - Bugün
Son dakika! Adana'da Azerbaycan'a destek konvoyu yapılacak
Dernekten yapılan açıklamada, Ermenistan tarafından işgal edilen ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla Azerbaycan toprağı olduğu tescillenen Dağlık Karabağ'ın geri alınması için Azerbaycan ordusu tarafından başlatılan operasyona destek için "Seninleyiz Azerbaycan" isimli konvoy düzenleneceği belirtildi.
Birleşmiş Milletler - Bugün
16 Ekim Dünya Gıda Günü
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, -16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nün 2020 yılı teması; "Hep birlikte büyütelim, besleyelim ve sürdürelim" olarak ilan edildiğini hatırlatarak şunları dedi: "Günümüzde bir yandan maalesef sağlıklı, güvenilir ve yeterli gıdaya ulaşmadaki çarpıklıklar, adil olmayan paylaşımlar sonucunda açlık ve açlıktan kaynaklanan hastalıklar ve ölümler devam ederken, diğer yandan da sosyal doku hırpalanarak değerlerin yozlaşması ve kaybolması yaşanmaktadır.
Birleşmiş Milletler - Bugün
Cephedeki askerleri arkasına bakmadan kaçıyor! Ermenistan, çareyi askeri polis görevlendirmekte buldu
Birleşmiş Milletler - Bugün
Ermenistan ordusu 18'inci motorlu piyade tümeninde kitlesel firarlar kaydedildi
Birleşmiş Milletler - Bugün
DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
17.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensk ile basın toplantısı düzenleyecek11.00CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adım Adım İktidar Toplantısı"na katılacak.
Birleşmiş Milletler - Bugün
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: İsrail, pandemiyi kullanarak ilhak planlarını uygulamaya başladı
Birleşmiş Milletler - Bugün
Yemenli Gazeteciler Sendikasından BM'ye çağrı
Yemenli Gazeteciler Sendikası, Birleşmiş Milletler'e (BM) tüm esir gazetecilerin serbest bırakılması için çalışmaya devam etme çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler - Bugün
Yemenli bakandan Husilerin hapishanelerinde ölen esirler için soruşturma çağrısı
Husilerle gerçekleşen esir takasına da değinen İryani, hükümetin, Birleşmiş Milletlerin (BM) esirler konusunda sarf ettiği çabanın başarıyla sonuçlanması için pek çok tavizde bulunduğuna dikkati çekti.
Birleşmiş Milletler - Bugün
Elazığ'da 2 köyde çatılara kuruldu, artık kendi elektriklerini üretecekler
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP'nin yürüttüğü ve Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu ile Orman Genel Müdürlüğünün de ortağı olduğu Fotovoltaik Elektrik Enerjisi Üretim Projesi kapsamına ilk 4 tesisin Afyonkarahisar, Konya, Çorum ve Elazığ'da kurulmasına karar verildi.
Birleşmiş Milletler - Bugün
Aliyev: "Türkiye'nin katılımı olmadan bölgedeki hiçbir sorun çözülemez"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki son gelişmelere ilişkin, "Türkiye'nin katılımı olmadan bölgedeki hiçbir sorun çözülemez" ve "Ermenistan işgal ettiği topraklardan kendi rızasıyla çekilmeli" dedi.
Birleşmiş Milletler - Bugün
Muharrem İnce Doğu illerinde
Havuz başından Lala Paşa Camii önüne kadar yürüyen İnce, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün Memleket Hareketi'nin kurucusu arkadaşlarımla birlikte Erzurum'dayız. Asıl çıkış noktamız Nahcivan'a gitmekti. Azerbaycan'a desteğimizi açıklamaktı. Iğdır'a gittik, fakat güvenlik gerekçeleri ile gitmeyin denildi, tavsiyede bulundular. Bizler de Iğdır'dan Azerbaycan'a sınırdan desteğimizi açıkladık. Birleşmiş Milletler kararları nezdinde, uluslararası hukuk nezdinde haklı olan, kardeş Azerbaycan'a Memleket Hareketi olarak desteğimizi Iğdır'dan bildirdik.
Birleşmiş Milletler - Bugün
Son dakika gündem: Kastamonu'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika haber... Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Birleşmiş Milletler - Bugün
Filistin, İsrail'in Filistinli sanatçı Muhammed Assaf'a Batı Şeria'ya giriş izni vermemesini kınadı
Filistin Kültür Bakanı Atıf Ebu Seyf, İsrail'in Filistinli ses sanatçısı ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) iyi niyet elçisi Muhammed Assaf'a işgal altındaki Batı Şeria'ya giriş izni vermemesini kınadı.
Birleşmiş Milletler - Dün
GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ekim 2020
(Ankara/10.00) 2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün Dünya Gıda Günü etkinliğine video konferans yoluyla katılacak, Kemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenecek Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Töreni'ne iştirak edecek.
Birleşmiş Milletler - Dün
Başkentte "Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında İran'ın tutumu" konulu panel düzenlendi
Birleşmiş Milletler'in (BM) Karabağ'ın işgaline ilişkin kararlar aldığına ve Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunun tescil edildiğine dikkati çeken Farazmand, şunları söyledi: "Bölge ülkeleri, ABD ve AB'nin emellerine karşı iş birliği içinde olup direnç gösterirlerse başarılı olurlar.
Birleşmiş Milletler - Dün
Yemen'de hükümet ile Husilerin takas ettiği esir sayısı 710'a çıktı
Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) gözetiminde yürütülen müzakereler sonrasında Husiler tarafından serbest bırakılan Suudi Arabistanlı 15, Sudanlı 4 esirin de aralarında bulunduğu 240 kişi Hadramevt'teki Seyun Havalimanı'na ulaştı.
Birleşmiş Milletler - Dün
- İsrail parlamentosu BAE ile normalleşme anlaşmasını oy çokluğuyla onayladı
Birleşmiş Milletler - Dün
BM: Libyalı siyasi taraflar geçiş dönemini sona erdirme konusunda Kahire'de anlaştı
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen Libyalı siyasi tarafların, geçiş dönemini sonlandırma ve kalıcı aşamayı başlatmanın gerekliliği konusunda anlaştığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler - Dün
İtalya'daki Azerbaycan Türkleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırısını...
Birleşmiş Milletler - Dün
Alman basınından Azerbaycan'a destek veren Mesut Özil'e: Erdoğan'ın elçiliğini yapıyor
Birleşmiş Milletler - Dün
BM'den İsrail'e "Filistin'de 5 bin yeni yasa dışı konutun inşa planını durdurma" çağrısı
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da iki gün içinde yaklaşık 5 bin konutun inşa edilmesi planını onaylayan İsrailli yetkililere, uluslararası hukuka göre yasa dışı olan tüm yerleşim birimi faaliyetlerini durdurması çağrısında bulundu.