BİRLEŞMİŞ MİLLETLER HABERLERİ

Birleşmiş Milletler - Bugün

Yemen'de taraflar arasındaki esir takası anlaşması kapsamında, Husilerden 100 kişi Sana'ya ulaşırken, hükümet yanlısı 75 esir de Aden'e vardı. Havalimanı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Husilerin kontrolündeki Sana'dan havalanan ve hükümet yanlısı 75 esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait uçak Aden'e ulaştı. Öte yandan ICRC'nin hükümetin geçici başkenti Aden'den havalanan ve Husilerden 100 esiri taşıyan uçağı da Sana'ya indi. Böylece iki taraftan 175 kişi daha serbest kalırken, hükümet ile Husilerin takas ettiği esir sayısı 885'e çıktı. Gün içinde Husilerden 100, hükümetten 76 kişinin daha serbest bırakılması bekleniyor. Yemenli taraflar arasındaki esir takası anlaşması kapsamında, Yemen hükümetinin 470 ve Husi milislerin 240 esiri serbest bırakmasıyla dün takas edilen esir sayısı 710'e ulaşmıştı. Müzakere ve esir takası sürecinde ICRC'den dün yapılan yazılı açıklamada taraflar arasında 1000'den fazla esirin serbest bırakılmasının beklendiği belirtilerek, beş buçuk yıl süren çatışmaların başlangıcından bu yana en büyük çapta esir takasının yapıldığı vurgulanmıştı. Esir takası anlaşması Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.