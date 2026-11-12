COP31 bitti mi, COP31 seneye ne ne zaman, nerede yapılacak?

İklim konferansının sona erip ermediği, bir sonraki zirvenin ise ne zaman ve hangi ülkede yapılacağı merak ediliyor. İşte Cop31'e ve 2027'deki COP32'ye dair tüm detaylar.

COP31 BİTTİ Mİ?

Hayır, COP31 henüz bitmedi. Antalya'da 9 Kasım 2026'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı, 20 Kasım 2026'ya kadar devam edecek. Konferansın en dikkat çekici bölümü olan Dünya Liderleri Zirvesi ise 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Liderler Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından müzakereler, ülkelerin bakan ve heyetleri düzeyinde sürecek.

COP31 NE ZAMAN BİTECEK?

COP31, 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Toplam 12 gün sürecek konferansın kapanışında, müzakereler sonucunda ortaya çıkacak kararların açıklanması bekleniyor.

COP31 NEREDE YAPILIYOR?

COP31, Antalya'daki Antalya Expo Center'da düzenleniyor. Türkiye, dünyanın en büyük iklim zirvesine ilk kez ev sahipliği yapıyor.

COP31 BAŞKANI KİM?

COP31'in başkanlığını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum üstleniyor. Türkiye ile Avustralya arasında Kasım 2025'te varılan uzlaşı kapsamında Türkiye zirveye ev sahipliği yaparak Eylem Gündemi'ni yürütüyor. Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ise başkan yardımcısı ve Müzakereler Başkanı olarak resmi müzakerelere başkanlık ediyor.

COP31 NEDİR?

COP, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf ülkelerin her yıl bir araya geldiği Taraflar Konferansı'nın kısaltması. COP31, bu konferansın 31'incisi. Zirvede ülkeler; sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum, iklim finansmanı ve Paris Anlaşması hedefleri gibi konularda müzakereler yürütüyor.

COP32 NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Bir sonraki iklim zirvesi COP32, 2027 yılında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenecek. Konferansın kesin tarihleri henüz açıklanmadı. COP32'nin başkanlığı, Birleşmiş Milletler'deki bölgesel rotasyon kapsamında Afrika Grubu'na ait ülkelere geçiyor.

COP32 İÇİN ETİYOPYA NASIL SEÇİLDİ?

COP32'ye ev sahipliği için ilk olarak Nijerya aday olmuştu. Nijerya, 5 Mart 2025'te zirveyi Lagos'ta düzenlemek istediğini açıkladı. Ancak Etiyopya, Brezilya'da düzenlenen COP30'un ikinci gününde Afrika Grubu'nun desteğini aldı. Etiyopya, Addis Ababa'nın altyapı ve kapasite bakımından daha uygun olduğunu savundu. Nijerya'nın da bu öneriyi kabul etmesiyle Etiyopya, COP32'nin ev sahibi oldu.

ANTALYA'DA COP31 ÖNLEMLERİ SONA ERDİ Mİ?

Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'nın Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde 11-12 Kasım tarihlerinde uzaktan eğitime geçilmişti. Yeni bir karar alınmaması halinde bu ilçelerde 13 Kasım Cuma günü yüz yüze eğitime dönülecek. Konferans 20 Kasım'a kadar sürdüğü için kentte bazı güvenlik ve trafik önlemlerinin devam etmesi bekleniyor.