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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kapsamında düzenlenen Cop31, Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Dünya genelinden ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele, çevre politikaları ve küresel iklim hedefleri konusunda bir araya geldiği organizasyonun adı da merak ediliyor. Özellikle COP31 kısaltmasının açılımı, İngilizce okunuşu ve Türkçe karşılığı araştırılıyor. Peki, COP31 açılımı nedir, neyin kısaltması? COP31 nasıl okunur, Türkçe çevirisi nedir? Detaylar...

COP31 AÇILIMI NEDİR, NEYİN KISALTMASI?

COP31, İngilizce Conference of the Parties ifadesinin kısaltması olan COP ile 31 sayısının birleşiminden oluşuyor. Türkçede Taraflar Konferansı olarak kullanılan bu ifade, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (UNFCCC) taraf olan ülkelerin katıldığı konferansı tanımlıyor.

COP31 ise söz konusu sözleşme kapsamında düzenlenen 31. Taraflar Konferansı anlamına geliyor. Her yıl gerçekleştirilen toplantılarda ülkeler, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikaları ve uluslararası iş birliğini ele alıyor.

COP31 NASIL OKUNUR?

COP31, İngilizce bir kısaltma olduğu için harflerin İngilizce telaffuzuyla okunuyor. COP ifadesinin İngilizce okunuşu "si-o-pi" şeklindedir. Türkçede ise yaygın olarak "kop otuz bir" biçiminde telaffuz ediliyor.

COP31 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ NEDİR?

COP31'in Türkçe karşılığı 31. Taraflar Konferansı şeklindedir. Buradaki "Conference of the Parties" ifadesi, sözleşmeye taraf olan ülkelerin temsilcilerinin bir araya geldiği konferansı ifade ediyor.

Konferans, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst düzey karar organı olan Taraflar Konferansı'nın 31. oturumunu temsil ediyor. Bu toplantılarda ülkeler, sözleşmenin uygulanmasını değerlendiriyor ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ortak kararlar alıyor.

COP31 NEDİR?

COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenen uluslararası iklim konferansının 31. oturumudur. Sözleşmeye taraf olan ülkelerin temsilcileri, her yıl gerçekleştirilen bu toplantılarda iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin gelişmeleri değerlendiriyor.

İlk Taraflar Konferansı (COP1), 1995 yılında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlendi. O tarihten itibaren her yıl gerçekleştirilen zirveler, küresel iklim politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir rol üstlendi.

2026 yılında düzenlenen COP31'e ise Türkiye ev sahipliği yapıyor. 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen konferansta dünya ülkelerinin temsilcileri iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bir araya geliyor.