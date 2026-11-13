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AB'nin kabul etmediği kokoreç COP31'de BM mavi bölgede yabancıların ilgisini çekti

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AB'nin kabul etmediği kokoreç COP31'de BM mavi bölgede yabancıların ilgisini çekti Haber Videosunu İzle
AB'nin kabul etmediği kokoreç COP31'de BM mavi bölgede yabancıların ilgisini çekti
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Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde BM kontrolündeki mavi bölgede kurulan kokoreç standı, AB'nin kabul etmediği kokoreçle yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti. Kokoreci ilk kez deneyen bazı katılımcılar lezzeti beğenip ertesi gün standa yeniden geldi.

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi çerçevesinde kurulan kokoreç standı, yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti. Avrupa Birliği tarafından kabul edilmeyen kokoreci, Birleşmiş Milletler kontrolündeki mavi bölgede deneyimleyen yabancı ziyaretçiler 'Kokoreç çok güzel' diyerek beğendiklerini dile getirdi.

Avrupa Birliği tarafından kabul edilmeyen kokoreç, Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) çerçevesinde BM kontrolündeki mavi bölgede kurulan alanında satılması dikkat çekti. Standa gelen yabancı ziyaretçiler daha önce tatmadıkları kokoreci deneyimleme fırsatı bulurken kokorecin hazırlanışını ve Türk kültüründeki yeri anlatıldı. Balıkesir'den gelerek alanda kokoreç satışı yapan Erdal Aslanboğa, gördüğü ilgiden memnun kalırken kokoreci ilk kez deneyen bazı yabancı katılımcılar, lezzeti beğenerek ertesi gün yeniden standın yolunu tuttu. Kokoreci yemeye gelen yabancı ziyaretçiler 'Kokoreç çok güzel' diyerek beğendiklerini dile getirdi.

"Avrupa Birliğine kabul edilmeyen bir kokoreç Birleşmiş Milletler alanına girdi"

Balıkesir'den gelerek COP31'in mavi bölgede kokoreç satışı yapan Erdal Aslanboğa, "Şuanda bu alanda bir ilk yaşıyoruz. Daha önce Avrupa Birliğine kabul edilmeyen kokoreç şuanda Birleşmiş Milletler alanına girdi. Gelen yabancı ziyaretçilerimizin tepkisi çok güzel. Bilmeyenler var, doğru bir şekilde bilmeyenlere anlatıyoruz. Sokak lezzetimizi, kültürümüzü aktarmaya çalışıyoruz. Şu anda geri dönüşümler de çok güzel. Yiyen ertesi gün bir daha yemeğe geliyor. 10-12 gün boyunca buradayız. Birçok ülkeden gelen farklı kültürlerde insanlar var. Kendi kültürümüzü burada hem anlatıp hem de tadım yaptırıyoruz. Gerçekten de kendi açımıza ve kendi kültürümüzü güzel bir şekilde tanıtmamız gerekiyor. İnşallah daha güzel yerlerde sokak lezzetlerimizi tanıtacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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