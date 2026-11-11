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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile zeytin fidanı dikti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile zeytin fidanı dikti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında zeytin fidanı dikti.

(ANTALYA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında zeytin fidanı dikti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, Antalya EXPO alanında düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres, 81 ilde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla eş zamanlı yapılan ağaçlandırma etkinliği kapsamında, zirve alanına zeytin fidanı dikti. Programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yer aldı."

Kaynak: ANKA
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