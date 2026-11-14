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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Anadolu Ateşi COP31'de sahne aldı

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Anadolu Ateşi dans topluluğu gösteri sundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında Anadolu Ateşi dans topluluğu gösteri sundu.

Cop31 Alanı'ndaki Green Zone'da bulunan Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da iki ayrı gösteri gerçekleştiren topluluk, Anadolu'nun kültürel zenginliğini müzik ve dansla sahneye taşıdı.

Anadolu Ateşi, gösterisinde farklı yörelere ait ezgileri ve koreografileri izleyicilerle buluşturdu.

Yüzlerce kişinin ilgiyle takip ettiği gösteride dansçılar, performanslarıyla izleyicilerden alkış aldı.

Anadolu Ateşi, 11 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nin açılışında da Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesine ait halk oyunlarını tek bir koreografide birleştiren özel bir gösteri sunmuştu.

Dünya liderlerine Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini tanıtan gösteri, Akdeniz Bölgesi'nin Teke yöresi oyunlarıyla başlamış, tüm bölgelerin halayda buluşmasıyla sona ermişti.

Kaynak: AA
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