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COP31 Antalya'da başladı, Çin standındaki robot gösteri yaptı

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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), pazartesi günü Antalya'da başladı. Çin sergi alanında gösteri yapan robot 9 Kasım 2026'da fotoğraflandı.

ANTALYA, 10 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) etkinlik alanındaki Çin sergi alanında gösteri yapan robot, 9 Kasım 2026.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), pazartesi günü Antalya'da başladı. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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