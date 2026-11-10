COP31 Antalya'da başladı, Çin standındaki robot gösteri yaptı

COP31 Antalya'da başladı, Çin standındaki robot gösteri yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), pazartesi günü Antalya'da başladı. Çin sergi alanında gösteri yapan robot 9 Kasım 2026'da fotoğraflandı.
ANTALYA, 10 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) etkinlik alanındaki Çin sergi alanında gösteri yapan robot, 9 Kasım 2026.
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), pazartesi günü Antalya'da başladı. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua