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Antalya'da düzenlenen Cop31'in sona ereceği tarih merak ediliyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kapsamında dünya genelinden temsilciler iklim değişikliğiyle mücadele ve küresel iklim politikalarını görüşmek üzere bir araya geldi. 9 Kasım'da başlayan konferansın ne zaman biteceği ve toplam kaç gün süreceği araştırılıyor. Peki, Cop31 ne zaman bitiyor? Antalya COP31 kaç gün sürecek? Detaylar...

COP31 NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31, 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü başladı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryasının resmi takviminde konferansın başlangıç tarihi 9 Kasım, bitiş tarihi ise 20 Kasım 2026 olarak açıklandı.

ANTALYA COP31 KAÇ GÜN SÜRECEK?

COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında toplam 12 takvim günü sürecek. Konferans boyunca iklim değişikliğiyle mücadele, küresel iş birliği ve iklim politikalarına ilişkin görüşmeler gerçekleştirilecek.

Antalya'daki konferansın resmi programında 11-12 Kasım tarihlerinde Dünya Liderler Zirvesi de düzenlendi. COP31'in kapanış programının ise 20 Kasım Cuma günü yapılması planlanıyor.

COP31 NEREDE DÜZENLENİYOR?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, Antalya EXPO Center'da gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı organizasyon, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenen 31. Taraflar Konferansı olma özelliği taşıyor.