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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde imza! Anı panosuna adını yazdı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde imza! Anı panosuna adını yazdı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamındaki programlarına devam etti. Antalya EXPO alanındaki etkinliklere katılan Erdoğan, üzerinde COP31 logosunun bulunduğu anı panosunu imzaladı.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya EXPO alanında düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamındaki programlarına katıldı.
  • Erdoğan, üzerinde COP31 logosu bulunan anı panosuna imza attı.
  • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı kapsamındaki Liderler Zirvesi'ne Antalya ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken bir görüntü geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'daki programları sırasında zirve için hazırlanan anı panosuna imzasını attı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN COP31 ANI PANOSUNU İMZALADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya EXPO alanında gerçekleştirilen COP31 Liderler Zirvesi kapsamındaki programlarını sürdürdü. Erdoğan, zirve etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan anı panosunun bulunduğu alana geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde COP31 logosunun yer aldığı anı panosuna imza attı. Antalya'daki zirve programının bir parçası olan imza, etkinliğin anısına gerçekleştirildi.

ANTALYA EXPO ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı kapsamında düzenlenen Liderler Zirvesi'ne Antalya ev sahipliği yapıyor. Zirve için kullanılan Antalya EXPO alanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarına da ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlik takvimi kapsamında burada bulunurken COP31 logosunu taşıyan anı panosunu imzaladı.

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Kaynak: Haberler.com
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