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Cop31 oturumunda yaşanan diyalog, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un İngilizce bilip bilmediği sorusunu gündeme getirdi. Kapanış oturumunda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryası İcra Sekreteri Simon Stiell'e İngilizce ifadelerle seslendiği anlar dikkat çekti. Peki, Murat Kurum İngilizce biliyor mu?

MURAT KURUM İNGİLİZCE BİLİYOR MU?

COP31 kapanış oturumunda yaşanan diyalogda Murat Kurum'un İngilizce konuştuğu duyuldu. Kurum, oturuma müdahale etmeye çalışan BM İklim Değişikliği Sekretaryası İcra Sekreteri Simon Stiell'e İngilizce olarak "Simon, yerine geçer misin? Yerine geç" anlamına gelen ifadeler kullandı. Bu görüntüler, Bakan Kurum'un İngilizce bilgisine ilişkin merakı artırdı.

Ancak söz konusu görüntüler, Kurum'un İngilizceyi hangi seviyede bildiğini veya ne ölçüde konuşabildiğini ortaya koymak için tek başına yeterli değil. Kamuya açık kaynaklarda İngilizce dil seviyesine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmadığından, bu konuda kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

COP31 KAPANIŞ OTURUMUNDA NE OLDU?

COP31 Genel Kurul Kapanış Oturumu sırasında BM İklim Değişikliği Sekretaryası İcra Sekreteri Simon Stiell, oturumun işleyişine müdahale etmeye çalıştı. Oturumu yöneten Murat Kurum ise Stiell'in müdahalesine izin vermedi ve kendisine yerine geçmesini söyledi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kurum, 22 Kasım 2026'da gerçekleştirilen kapanış oturumunda yaptığı konuşmada ise müzakerelerde uzlaşı arayışına ve tarafların ortak bir metinde buluşmasının önemine değindi.