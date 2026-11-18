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Türkiye'nin Ukrayna, Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler ve Katar ile imzaladığı 5 uluslararası anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında 3 Şubat 2022'de Kiev'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlük tarihi 1 Ekim 2026 olarak tespit edildi.

Ayrıca, 2016 Yılı İçin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Altında Türkiye'ye Yönelik Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına ilişkin 4 No'lu Zeyilname ve Notalar ile 2020 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşması'nda değişiklik yapılmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan Değişiklik Protokolü'nün yürürlük tarihi 8 Eylül 2026 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması Sekretaryası arasında COP31 toplantılarına ilişkin imzalanan anlaşmanın yürürlük tarihi 22 Temmuz 2026, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında Katar askeri hava aracı ve destek personelinin Türkiye Cumhuriyeti topraklarında geçici konuşlanmasına ilişkin teknik düzenlemenin yürürlük tarihi ise 30 Eylül 2022 olarak tespit edildi.

Kaynak: AA