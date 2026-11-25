FSM Köprüsü ve Galata Kulesi kadına şiddetle mücadele gününde turuncuya büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla ilan edilen 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında FSM Köprüsü ve Galata Kulesi turuncu renkle ışıklandırıldı. Gösteri havadan görüntülendi.
FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve Galata Kulesi, '25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında turuncu renkle ışıklandırıldı. Gösteri havadan görüntülendi.
Kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla ilan edilen 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve Galata Kulesi turuncu renkle ışıklandırıldı. Gösteri havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı